ARAG-ASAJA insta al Consejo a avanzar con mayor decisión y celeridad hacia medidas para volver al equilibrio en Rioja

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA insta al Consejo Regulador y a la OIPVR a avanzar "hacia la senda de equilibrio de Rioja con medidas verdaderamente eficaces como es la medida del arranque voluntario de viñedo".

La organización profesional agraria ha realizado esta petición durante la celebración del pleno del Consejo Regulador que ha aprobado las normas de campaña de 2026 para que el sector se adapte a las demandas del mercado, ya que esto deberá repercutir positivamente en el retorno de la rentabilidad para los viticultores.

Así, el acuerdo del pleno del Consejo Regulador mantiene las normas de campaña del plan bienal 2024-205 que fijan una reducción del rendimiento amparado en un 90% para las uvas tintas (5.850 kilos) y 69% de transformación en bodega, mientras que para blancos se continúa con un 100% de rendimiento amparado y un 70% de transformación en bodega.

Además, el exceso de producción que supere el rendimiento de campaña deberá dedicarse en su totalidad a la destilación. Y, con el fin de garantizar la máxima calidad de los vinos amparados y comercializados, se intensificarán las medidas de control para asegurar la calidad de éstos.

Por otro lado, se permitirá la entrada en bodega hasta un límite máximo del 115% del rendimiento tipo establecido por la Denominación.

AVANZAR HACIA EL ARRANQUE DE VIÑEDO

Sin embargo, ARAG-ASAJA lamenta que "no se haya hecho lo suficiente durante estos meses para avanzar en la medida del arranque voluntario de viñedo".

La organización profesional agraria considera que el grupo de trabajo creado 'exprofeso' para ello, impulsado por ARAG-ASAJA, debe darle mucho más impulso y con propuestas de acciones que permitan desarrollar la medida en Rioja a corto plazo buscando el apoyo y financiación del Ministerio de Agricultura, de las Comunidades Autónomas y de Bruselas, como ya ocurre en otras zonas vitícolas de Europa.

Para ARAG-ASAJA, los viticultores "no pueden esperar más a que se pongan en marcha medidas concretas y eficaces ya que su rentabilidad está en cuestión desde hace seis campañas".