ARAG-ASAJA pide a Agricultura una ampliación del plazo de ayudas a fertilizantes ante dificultades técnicas del FEGA

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

ASAJA traslada al Ministerio de Agricultura que durante los últimos días la sede electrónica del FEGA ha registrado incidencias y bloqueos técnicos que están dificultando a numerosos agricultores completar el trámite dentro del plazo previsto. La organización considera que una ampliación del plazo permitiría garantizar que ningún profesional del campo quede fuera de una ayuda tan importante por dificultades ajenas a su voluntad.

A las incidencias técnicas se suma la necesidad de aclarar algunas cuestiones que están generando dudas entre los solicitantes. ASAJA ha trasladado al Ministerio las principales, entre las que destacan:

La situación de los jóvenes agricultores de reciente incorporación que no han quedado incluidos inicialmente en los listados.

La tributación fiscal de los importes recibidos.

El tratamiento en los casos de cambios de titularidad, defunciones o modificaciones en las explotaciones.

El calendario previsto para la publicación de nuevos listados y los plazos de recursos.

Las obligaciones vinculadas al cuaderno digital de explotación.

Estas dudas, unidas a las dificultades para tramitar la solicitud, están generando inquietud en el sector.

Desde ASAJA se traslada esta situación al Ministerio "en un momento delicado para el sector marcado por la caída de producciones, los elevados costes y la presión sobre la rentabilidad". La organización confía en que el Ministerio amplíe el plazo con celeridad y publique cuanto antes las aclaraciones pendientes, para garantizar que todos los agricultores puedan beneficiarse de una ayuda a la que tienen derecho.