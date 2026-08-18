ARAG-ASAJA pide al MAPA ampliar la ayuda al gasóleo agrícola ante el aumento del precio de los carburantes

Gasóleo agrícola - USAGA

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que amplíe la ayuda al gasóleo agrícola para compensar el incremento de los costes de producción provocado por el conflicto bélico en Irán y la evolución de los precios del petróleo.

El Gobierno de España puso en marcha en marzo una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, inicialmente hasta el 30 de junio, dentro del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Posteriormente, esta ayuda fue prorrogada hasta el 30 de septiembre, con una dotación adicional de 65 millones de euros.

ARAG-ASAJA considera que esta ampliación "resulta insuficiente si persiste la presión sobre los precios de los carburantes y reclama al MAPA que prolongue la ayuda mientras se mantenga el incremento de costes, especialmente en un momento de elevada actividad agrícola y con campañas como la próxima vendimia o la siembra de cereal a las puertas". Y, especialmente, porque muchos agricultores no han recibido todavía el importe de la ayuda prorrogada al 30 de septiembre.

La organización profesional agraria recuerda que el gasóleo constituye "uno de los principales costes de numerosas explotaciones, debido al uso intensivo de maquinaria para labores como preparación del terreno, tratamientos, recolección y transporte". El encarecimiento del combustible se suma además a los elevados costes que soportan los agricultores por otros insumos, reduciendo todavía más los márgenes de las explotaciones.

ARAG-ASAJA considera que "las ayudas aprobadas hasta ahora deben adaptarse a la evolución real de los costes". Por ello, reclama al Ministerio que "mantenga y amplíe esta medida para evitar que el incremento del precio del combustible termine trasladándose íntegramente a unas explotaciones que ya afrontan una elevada presión sobre sus costes de producción".