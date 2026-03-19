ARAG-ASAJA pide la modificación del actual manual de las ITV para la revisión de los vehículos agrícolas

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha solicitado la revisión del actual Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, en concreto a lo relativo a las inspecciones de vehículos agrícolas, tras detectar importantes dificultades para los titulares de remolques agrícolas.

La organización agraria recuerda que el pasado año se introdujo una actualización en el manual, especialmente en el apartado sobre 'Neumáticos'.

Esta nueva redacción establece que, para justificar la equivalencia de los neumáticos en remolques especiales, el usuario debe presentar un informe emitido por el fabricante del vehículo, el fabricante de los neumáticos o un Servicio Técnico de Reformas.

Sin embargo, según denuncia ARAG-ASAJA, esta medida "está generando un doble problema para los agricultores y ganaderos". Por un lado, "muchos de estos remolques tienen una antigüedad considerable, lo que dificulta -o incluso imposibilita- obtener documentación de fabricantes que ya no existen". Por otro, la exigencia de informes técnicos "supone un coste económico adicional para los titulares, sin que ello implique una mejora real en la seguridad o funcionalidad del vehículo".

Ante esta situación, ARAG-ASAJA considera "que la verificación de los neumáticos debería ser realizada directamente por las propias estaciones ITV, evitando así cargas administrativas y económicas innecesarias para el sector agrario".

La organización ha solicitado formalmente "la modificación" del Manual de Procedimiento al Ministerio de Industria para que se recupere la redacción anterior, más flexible y adaptada a la realidad del parque de maquinaria agrícola.

ARAG-ASAJA confía en que esta petición "sea atendida y se adopten medidas que faciliten el cumplimiento de la normativa sin perjudicar a los profesionales del campo".