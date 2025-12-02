ARAG-ASAJA reclama flexibilizar e intensificar la caza de jabalíes para los cotos e informar a cazadores

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha reclamado que se flexibilice e intensifique la caza de jabalíes en las zonas en las que se ubican explotaciones ganaderas de porcino. Para ello, la organización ha pedido que se otorguen autorizaciones excepcionales a los cotos de caza para un mayor control de la población de estos animales, vectores del virus de la Peste Porcina Africana.

Representantes de ARAG-ASAJA y ganaderos y ganaderas pertenecientes a la organización han asistido a la reunión del Foro de Sanidad Animal convocada por la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja. En ese encuentro, ARAG-ASAJA ha presentado sus propuestas para proteger a las explotaciones de porcino de la enfermedad.

En este sentido, la organización ha manifestado la preocupación del sector por que la situación de Cataluña pueda extenderse al resto de comunidades lo que conllevaría terribles consecuencias económicas. Por esto mismo, ARAG-ASAJA ha solicitado que se informe a las distintas organizaciones (Federación Riojana de Caza, cotos, sociedades de cazadores y cazadores individuales) sobre las autorizaciones y su agilización por parte de la administración.

Además, ARAG-ASAJA considera esencial que se pongan en marcha campañas de concienciación que informen a la ciudadanía que el consumo de carne de porcino es cien por cien seguro y que la enfermedad no se transmite a los seres humanos.

DERMATOSIS NODULAR

Por otra parte, en la reunión también se ha tratado la situación actual de la enfermedad Dermatosis Nodular que afecta al ganado bovino. En este sentido, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha decidido flexibilizar las medidas decretadas ante el avance de la enfermedad, ya que no se han notificado casos en Cataluña desde el pasado mes de octubre, tal y como ha solicitado ARAG-ASAJA en la propia reunión.

Por ello, se permite las concentraciones de ganado exceptuando los de las especies bovina, porcina y aves, así como el movimiento de vehículos para transportar ganado a diferentes destinos en La Rioja siempre y cuando se hayan desinfectado y desinsectado; y sobre todo, se continúe vigilando la evolución de la enfermedad.