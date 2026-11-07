Arde por completo esta madrugada un vehículo en una calle de Haro

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo
LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un vehículo ha resultado completamente calcinado esta madrugada mientras estaba estacionado en una calle del municipio de Haro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 1,55 horas de este sábado, la Policía Local de Haro ha informado a SOS Rioja de un turismo ardiendo en la calle Eras de Santa Lucía en el municipio jarrero.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizan a Bomberos del CEIS y se ha informado a Guardia Civil.
Según han informado los bomberos al término de la actuación, el vehículo ha quedado completamente calcinado, sin que se hayan llegado a producir más daños.