ARDEM pondrá a bailar a Logroño el 22 de marzo para visibilizar la esclerosis múltiple con la Mega Zumba Fitness Class - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) pondrá a bailar el próximo día 22 de marzo a Logroño con la Mega Zumba Fitness Class. Una iniciativa que se desarrollará en el Palacio de Deportes, con la que se pretende un doble objetivo: visibilizar la enfermedad y, con la recaudación, compara un exoesqueleto robótico.

La concejala de Políticas Sociales, Patricia Sainz; la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; la gerente de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM), Arancha Lasanta; y Gustavo Ruiz, afectado por esclerosis múltiple y uno de los organizadores, han presentado esta mañana la iniciativa.

Un evento, como ha afirmado Patricia Sáinz, "solidario y abierto a la ciudadanía", que se lleva adelante por segundo año por parte de ARDEM, una entidad de la que ha resaltado que "en momentos de incertidumbre y, sobre todo, de soledad con este diagnóstico, hacen el camino mucho más sencillo".

En sus palabras, "es la segunda convocatoria que va a ser muy especial, aspiramos a aumentar el número de personas que puedan concurrir", recordando que "el año pasado ya fue un éxito con sus más de 300 participantes y creo que vamos por muy buen camino para poder batir este récord".

La cita será el domingo, 22 de marzo, en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Durante la mañana, se impartirán clases de zumba además de un sorteo para los asistentes. La actividad está dirigida a cualquier ciudadano de más de 10 años, con un precio de la inscripción de 10 euros.

Desde el Consistorio, Sainz ha puesto en valor "el importante tejido social que tiene nuestra ciudad, con asociaciones comprometidas y una ciudadanía que responde".

"Ejemplo de ello -ha añadido- son las diversas iniciativas que se desarrollan a lo largo del año que unen deporte y solidaridad, y que cuentan con un gran respaldo de la población, como la San Silvestre o la Marcha Aspace, por citar sólo algunas de ellas".

Por su parte Ana Zuazo ha trasladado, en nombre del Gobierno de La Rioja, su reconocimiento y apoyo a ARDEM y a las personas que conviven con esclerosis múltiple y sus familias, destacando que iniciativas como Mega Zumba Fitness Class "ayudan a viabilizar la esclerosis y fomentan la solidaridad y el compromiso de la sociedad".

Asimismo, ha puesto en valor la labor que desarrolla el Gobierno de La Rioja "en la atención, la rehabilitación y la promoción de la autonomía de las personas con esclerosis múltiple".

Zuazo ha señalado que este compromiso se concreta en políticas públicas y recursos innovadores, como la Vivienda Especializada con ocho plazas públicas para personas con gran dependencia, que favorece los cuidados en el entorno y la atención personalizada.

UN EXOESQUELETO ROBÓTICO PARA ARDEM Y TODA LA COMUNIDAD.

Este año, desde la asociación se han marcado el objetivo de superar los 300 participantes que asistieron el pasado año -"y llevamos ya 350", se ha felicitado Arancha Lasanta-, con ello se busca lograr los fondos necesarios para la adquisición de un exoesqueleto robótico.

Este dispositivo de última generación permite ofrecer tratamientos de rehabilitación de alta precisión, totalmente adaptados a las necesidades de cada usuario.

Se trata de una tecnología puntera, presente en algunas de las clínicas y centros hospitalarios más prestigiosos e innovadores de Europa. Su incorporación situaría a ARDEM a la vanguardia de la rehabilitación neurológica.

Se trata de un dispositivo único en la región que la Asociación pretende poner a disposición no solo de personas con esclerosis múltiple, sino también de pacientes con ictus, enfermedades neuromusculares y otras patologías neurológicas.

"Es una tecnología que, al permitir ponerse de pie a personas que tienen dificultades para caminar o que no pueden hacerlo, mejora la circulación, y también palía posibles problemas urinarios o digestivos. Igualmente, mejora la neuroplasticidad, después de que el cerebro, al perder algunas de sus funciones, se organiza de otra manera", ha explicado Lasanta.

LA JORNADA.

Como ha detallado Gustavo Ruiz, el Palacio de los Deportes de La Rioja será el espacio elegido para albergar este evento durante la mañana del domingo 22 de marzo, que abrirá sus puertas a partir de las 10 horas. Se espera que la actividad finalice en torno a las 13,30 horas.

Las inscripciones, que incluyen una camiseta, una mochila y una pulsera numerada para un posterior sorteo, se pueden realizar de manera telemática a través de la web ardem.es y de manera presencial en los polideportivos de La Ribera, Lobete y Las Gaunas.

Además, la semana previa al evento, se habilitará la inscripción presencial en el Palacio de los Deportes. La inscripción con reserva de talla se cerrará el día 20 de febrero a las 8 horas.

La inscripción sin reserva de talla será hasta el 13 de marzo o hasta el fin de existencias. Las camisetas se podrán recoger desde el lunes 16 de marzo en el Palacio de los Deportes.

"El año pasado lo hicimos en Las Gaunas, y se completó el aforo. Damos ahora un salto para llenar el Palacio de Deportes, para, con un evento familiar, dar visibilidad a la enfermedad", ha concluido Ruiz, quien se ha mostrado esperanzado en que "sea una actividad que se consolide en el tiempo".