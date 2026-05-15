AREF celebra su 30 aniversario poniendo en valor el papel de la empresa familiar en el desarrollo de la región - AREF

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) ha celebrado este jueves en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el acto conmemorativo de su treinta aniversario.

Una jornada institucional y empresarial que ha reunido a socios de la entidad, familias empresarias riojanas, representantes públicos y empresas vinculadas a la organización.

El acto ha servido para poner en valor la trayectoria de AREF desde su fundación en 1996 y su contribución al desarrollo económico y social de La Rioja, motivo por el que ha sido recientemente distinguida con la Medalla de La Rioja.

La programación ha comenzado con la Asamblea Ordinaria 2026 de AREF, en la que los socios abordaron algunos de los principales asuntos que afectan en la actualidad a la empresa familiar, entre ellos la simplificación administrativa, el marco normativo específico para la empresa familiar en La Rioja y la actividad desarrollada por la Cátedra de la Empresa Familiar.

Posteriormente, uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la conversación con Ignacio Osborne, CEO de Osborne de 1994 a 2017, presidente de la compañía de 2017 a 2023 y presidente del Instituto de la Empresa Familiar entre 2016 y 2018.

Osborne ha compartido reflexiones sobre la continuidad empresarial, el gobierno corporativo y la responsabilidad de preservar un proyecto familiar a lo largo de generaciones.

Durante su intervención, Osborne ha destacado que "la empresa familiar aporta una visión de largo plazo, una vinculación muy estrecha con el territorio y un compromiso con las personas que resulta esencial para la estabilidad económica y social".

Asimismo, ha puesto en valor la labor que desempeñan asociaciones como AREF al "dar voz a las familias empresarias, favorecer el intercambio de experiencias y reforzar una cultura empresarial basada en la responsabilidad y la continuidad".

La jornada ha concluido con una cena conmemorativa del 30.º aniversario, en el transcurso de la cual intervinieron la presidenta de AREF, Carlota González Sota, y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Además, se ha proyectado un vídeo-homenaje con la participación de quienes han presidido la asociación a lo largo de estas tres décadas: José Miguel Ros, Basilio García, Maribel Sainz, Santiago Vivanco, Román Palacios, Daniel Marín y la actual presidenta.

En su discurso, Carlota González Sota ha señalado que "cumplir 30 años es una oportunidad para reconocer el camino recorrido, pero también para reafirmar nuestro compromiso con las empresas familiares riojanas, que generan empleo, riqueza y estabilidad, y que forman parte esencial del presente y del futuro de La Rioja".

"Las empresas familiares no heredamos privilegios sino responsabilidades. Un legado que a veces pesa. Pero que llevamos con orgullo", ha afirmado.

La presidenta de AREF ha añadido que "esta conmemoración es, sobre todo, un homenaje a las familias empresarias que, con esfuerzo, visión y responsabilidad, han sostenido sus proyectos generación tras generación, contribuyendo de forma decisiva al progreso de nuestra comunidad. Somos más resilientes, sí, pero no es la casualidad, sino lo que aprendimos viendo a los que nos precedieron".

Por su parte, Gonzalo Capellán ha destacado el peso de la empresa familiar tanto en el tejido productivo de la región como en su valor desde el punto de vista social.

Ha asegurado además que "hablar de empresa familiar en La Rioja es hablar de arraigo, de compromiso con el territorio y de una manera de entender la actividad económica muy ligada al desarrollo de nuestra comunidad en el pasado, presente y futuro".

Asimismo, ha recalcado que "el reconocimiento institucional a AREF responde a una trayectoria ejemplar de defensa, impulso y visibilización de una modalidad de empresa esencial para La Rioja".

Con este acto, AREF ha querido rendir homenaje a las personas, empresas y familias que han formado parte de su historia durante estos 30 años, al tiempo que ha reivindicado el valor de la empresa familiar como motor de competitividad, cohesión social y progreso para la región.

Fundada en 1996, AREF integra actualmente a 59 empresas familiares riojanas, que representan el 15,29 % del PIB regional y generaron más de 3.485 empleos directos en 2023.

Además, sus activos totales ascendieron a 1.436 millones de euros y su contribución al bienestar social superó los 24 millones de euros en concepto de Impuesto sobre Sociedades. En conjunto, las empresas familiares representan más del 75 % del tejido empresarial riojano.