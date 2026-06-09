La AREF recoge la Medalla de La Rioja defendiendo "el esfuerzo" de las empresas familiares que "construyen región"

La presidenta de la AREF, Carlota González, en San Millán de la Cogolla - EUROPA PRESS

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la AREF, Carlota González, ha defendido "el esfuerzo" de las empresas familiares riojanas que trabajan con "discreción" pero también con "determinación" con el fin de "construir región", tras recibir este martes, Día de La Rioja, en San Millán de la Cogolla, la Medalla de La Rioja "uno de los mayores honores que puede recibir nuestra asociación".

Tras recoger, de manos del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, esta distinción que supone el grado máximo de galardones que otorga el Ejecutivo regional para premiar a instituciones y colectivos que por sus actividades hayan favorecido de modo notable los intereses públicos regionales, Carlota González (presidenta de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar) ha querido hacer extensivo este reconocimiento, precisamente, a todas las empresas familiares de nuestra tierra.

En un emocionado discurso, ha defendido que recoge este premio con "gratitud y con enorme humildad" porque entiende "que este reconocimiento no es a una Asociación o a una Junta Directiva concreta, esta Medalla es, ante todo, un reconocimiento a las empresas familiares de La Rioja "a quienes las fundaron, las consolidaron y a los que cogerán el relevo".

FIGURA DEL EMPRESARIO FAMILIAR

Una asociación, ha dicho, "que defiende la figura del empresario familiar" y que colabora "con las instituciones, organizaciones empresariales y la propia UR, convencidos de que una sociedad próspera necesita empresas fuertes".

Unas empresas familiares que "siempre piensan a largo plazo, se comprometen con sus gentes, tienen raíces, aportan cohesión territorial, asumen riesgos y resisten".

Al mismo tiempo trasmiten "valores que son imprescindibles como el esfuerzo, la responsabilidad, la prudencia y la visión de futuro".

Con todo ello, ha destacado, "recibimos esta Medalla con una forma de construir región, la de tantas familias empresarias que desde la discreción y el compromiso contribuyen al progreso de La Rioja".

Todo porque "el futuro de nuestra ccaa seguirá necesitando empresas que generen talento, comprometidas con su entorno y con vocación de permanencia". En ese fin se reafirma: "Estamos en el buen camino y mostramos nuestro compromiso de seguir construyendo".

AREF

La AREF es una entidad que representa al 75% del tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma y que celebra en 2026 su trigésimo aniversario.

De la entidad, presidida en la actualidad por Carlota González, el Ejecutivo riojano resalta su defensa de los valores singulares que caracterizan a las empresas familiares, firmas con una larga trayectoria histórica y un especial compromiso con La Rioja, que contribuyen de manera decisiva al desarrollo socioeconómico de esta región, con la creación de empleo y riqueza.

Esta asociación, además de representar de manera activa los intereses de las empresas familiares ante las distintas instituciones, asesora a estas firmas y a sus directivos en el desarrollo de buenas prácticas de gestión, la innovación, la formación o en el fomento del relevo intergeneracional.

Del mismo modo, el Gobierno de La Rioja recuerda que esta asociación sin ánimo de lucro colabora con la Universidad de La Rioja impulsando desde 2012 la Cátedra de Empresa Familiar, una exitosa colaboración que busca el fortalecimiento del tejido empresarial familiar en La Rioja, proporcionando herramientas y conocimientos que permiten mejorar sus oportunidades de desarrollo.