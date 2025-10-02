Argüello García ve que el cristianismo se encuentra en una época 'pre': hacia "un paso adelante, un nuevo renacimiento"

En Europa "la situación de la Iglesia es más difícil y sus números decrecen"

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, considera que la Iglesia y el cristianismo está "en una época 'pre'", es decir, "en una época de un paso nuevo, de una nueva propuesta, de una búsqueda que, sin despreciar lo que hemos vivido, signifique dar un nuevo paso adelante, a un nuevo renacimiento".

Argüello García ha hecho estas declaraciones minutos antes de ofrecer, en el salón de la Fundación Ibercaja de Logroño, la conferencia coloquio titulada '¿Cristianismo hoy? Una reflexión sobre la fe y la sociedad actual', organizada por La Bitácora XXI, en la que se hablará, entre otras cosas, sobre la pérdida de la presencia del cristianismo en la vida pública, el cambio en la cosmovisión de la sociedad y los valores cristianos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ofrecerá así "una mirada sobre algunos rasgos del 'cristiano hoy', y desde ahí la propuesta permanente que la Iglesia hace, que es de Jesucristo".

Se trata -ha dicho- "de un coloquio entre la fidelidad a Jesús, al Evangelio, a lo que significa toda su vida, y al mismo tiempo la novedad de la época". Ser cristiano hoy -ha dicho- "pasa por vivir la vida como vocación y hacerlo desde una referencia comunitaria".

¿HAY CRISIS EN EL CRISTIANISMO?

Con respecto a la situación de 'crisis' del cristianismo en algunos lugares del mundo, el arzobispo ha explicado que en la actualidad, la Iglesia, "en lo que significa fieles perteneciendo a la Iglesia, matrimonios cristianos, vocaciones al ministerio ordenado, congregaciones religiosas... crece en Asia y en África especialmente, se mantiene con vigor en Iberoamérica y vive una situación de dificultad en lo que llamamos el mundo occidental, donde, por otra parte, se aprecia el resurgir de una búsqueda en medio de la ciudadanía".

Al respecto -ha recordado- que en el encuentro que tuvieron en Roma -con motivo del Jubileo de los jóvenes- "sí que ha permitido también caer en la cuenta en la realidad de jóvenes, fundamentalmente de unos 20 años, y en la expresión de la búsqueda de una generación que está encontrando en la sociedad actual motivos de inquietud. Y desde ahí hay una búsqueda".

EN EUROPA "LOS NÚMEROS DECRECEN"

"Pero la Iglesia, en su conjunto, en lo que llamamos el anuario pontificio y sus datos, sigue diciéndonos que crece en el conjunto del mundo" a pesar de que en Europa "la situación de la Iglesia es más difícil y sus números decrecen".

Parece ser que es porque "triunfa en la cultura dominante un elogio de la libertad autónoma que, en principio, es algo valioso en la construcción que ha hecho la modernidad", ha indicaod.

Pero que desde ahí "la sospecha de una propuesta de vínculos que hace el Evangelio pues suena para muchos de nuestros contemporáneos como una amenaza para la libertad".

En principio, "la propuesta de una vida que sea obediente a la verdad y obediente a la llamada del amor o de las necesidades de otros se recibe con recelo pero yo creo que como precisamente la libertad autónoma y desvinculada está generando bastante soledad, inquietudes, procesos de eso que genéricamente se llama problemáticas de salud y de diverso tipo, pues se produce una búsqueda".

"Lo cual no quiere decir que todos los que buscan quieran encontrarse con Jesús y su Evangelio, pero sí que hay una disponibilidad para poder realizar este anuncio por parte de los cristianos que hemos de salir de nuestras situaciones de comodidad para hacer una propuesta humilde, pero al mismo tiempo valiente y decidida de aquello que creemos".

SOCIEDAD 'POST-CRISTIANA' O 'PRE'

Por su parte, y ante la pregunta de si "¿vivimos realmente en una sociedad "post- cristiana"?, el arzobispo reconoce que "el término 'post' hoy está de moda. Hoy hablamos de época post-moderna, post-humana, en todas las emergencias del llamado post-humanismo, por lo que significa la inteligencia artificial y otras cosas. Hablamos de época post-democrática... lo que pasa es que a la hora de traducirlo se tienen diversos criterios".

"Yo vengo a decir esta tarde que nosotros creemos más bien que estamos en una época 'pre'. En una época 'pre' de un paso nuevo, de una nueva propuesta, de una búsqueda... nosotros estamos llamados a decir que nos encontramos en una época 'pre', lo cual no significa despreciar lo que hemos vivido, al contrario, pero más bien una época de un nuevo paso adelante, de un nuevo renacimiento".