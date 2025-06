Ariana Argaiz, Haizea González, Gabriela Ioana y Milan Danilo, ganadores del X Concurso de Dibujo 'La comida no se tira'

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ariana Argaiz Ruiz, Haizea González Zapatel, Gabriela Ioana Ardelean y Milan Danilo Cueltan Bonilla, son los ganadores del X Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos'. El certamen lo desarrolla la Fundación Banco de Alimentos de La Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de su Consejería de Educación y Empleo.

El jurado estuvo integrado por el artista Taquio Uzqueda y Federico Soldevilla, por el Banco de Alimentos y, como secretaria Carolina Fernández Losada y Ana del Fresno Ruiz, por parte de la Consejería de Educación y Empleo.

Han participado en el concurso un total de 1.245 participantes de 22 centros educativos que se desglosan de la siguiente manera: Primera categoría (primer y segundo curso de Educación Primaria), 259 dibujos; Segunda categoría (tercer y cuarto curso de Educación Primaria), 410 dibujos; Tercera categoría (quinto y sexto curso de Educación Primaria), 549 dibujos y Cuarta categoría (Educación Especial), 27 dibujos.

Tras revisar los trabajos presentados, los diferentes miembros del jurado han seleccionado a 15 finalistas de cada categoría, de entre los cuales, se ha fallado a favor de 3 ganadores por categoría". Han presidido este acto de entrega de premios la Consejería de Educación y Empleo, representada por el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce Díez, junto al presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, Juan Carlos Fernández Ferraces, que se han dirigido a los pequeños incidiendo en lo que significa el despilfarro de los alimentos.

El resultado final es que los ganadores del X Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos', de los que se han impreso los marcapáginas, son: Ariana Argaiz Ruiz del CPEIP La Milagrosa en la 1º Categoría; Haizea González Zapatel, del CPEIPS Compañía de María La Enseñanza en la 2º Categoría; Gabriela Ioana Ardelean del CEIP Vuelo Madrid-Manila de la 3º Categoría y Milan Danilo Cueltan Bonilla, del CEE Marqués de Vallejo. Cada uno de los 60 finalistas han recibido un diploma del Banco de Alimentos de La Rioja, una medalla donada por Deportes Ferrer y una botella de parte de la Consejería de Educación y Empleo, del Gobierno de La Rioja. Además, los tres primeros de cada categoría han recibido: regalos donados por Deportes Ferrer y por librerías Santos Ochoa.

Y a todos los colegios que han participado se les ha hecho entrega de los marcapáginas de los 4 dibujos ganadores elaborados por Gráficas Ochoa. Los cuatro dibujos ganadores en La Rioja participarán en este mismo Concurso a nivel nacional, convocado por la cátedra Banco de Alimentos (Fesbal) y la Universidad Politécnica de Madrid.

En esta X edición del Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos' se han recibido 1.245 participantes de 22 centros educativo. Recibimos en la IX edición 748 dibujos de 14 colegios de esta Comunidad, algo inferior a los 918 dibujos de 15 colegios que recibimos en el año 2023. Cifras, no obstante, que nos apuntan a un concurso totalmente consolidado, permaneciendo los dibujos ganadores de cada edición, durante un año, expuestos en la sede del Banco de Alimentos. Colaboran en el concurso de Dibujo Solidario "La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos", desinteresadamente, Santos Ochoa y Deportes Ferrer.