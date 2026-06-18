ARICU reúne este viernes al sector cultural riojano para definir una hoja de ruta estratégica de futuro

ARICU reúne en una jornada al sector cultural rioja - ARICU

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de las Industrias Culturales (ARICU), integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), celebrará el próximo 19 de junio, de 10,00 a 14,00 horas, en la Casa de la Imagen de Logroño, la jornada participativa '¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir?', una iniciativa orientada a analizar la situación actual de la industria cultural riojana y definir de forma colectiva sus principales retos y prioridades estratégicas para los próximos años.

La actividad, que cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, estará dinamizada por David Márquez Martín de la Leona, de Radar Cultura, y reunirá a profesionales, empresas, entidades y agentes vinculados al ámbito cultural y creativo de la comunidad, así como a responsables públicos y personas interesadas en contribuir al desarrollo futuro del sector.

El encuentro pretende generar un espacio de reflexión compartida que permita identificar los desafíos, oportunidades y necesidades de las industrias culturales y creativas de La Rioja, favoreciendo una mayor capacidad de articulación del sector y el establecimiento de objetivos comunes que contribuyan a su fortalecimiento.

La metodología de trabajo combinará el análisis estratégico con dinámicas participativas. Previamente a la jornada, las personas inscritas recibirán un cuestionario que servirá de base para el desarrollo de las diferentes sesiones.

Durante la primera parte del encuentro se realizará un análisis del contexto de la industria cultural mediante la metodología PESTEL, abordando factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que afectan al sector. Este trabajo permitirá elaborar un diagnóstico compartido sobre la realidad actual de la actividad cultural y creativa en La Rioja.

La segunda parte estará centrada en la definición estratégica del ecosistema cultural riojano. A partir de las aportaciones recogidas previamente, los participantes trabajarán en la identificación de elementos clave como la misión, visión y valores del sector, así como en la elaboración de un análisis DAFO que permita determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Asimismo, se identificarán los principales objetivos estratégicos sobre los que será necesario actuar para impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad de las industrias culturales riojanas.

Como resultado de este proceso participativo, ARICU elaborará un documento de conclusiones que recogerá el diagnóstico realizado, las prioridades identificadas y una serie de recomendaciones orientadas al desarrollo futuro del sector cultural y creativo de La Rioja.

Con esta iniciativa, ARICU continúa impulsando acciones dirigidas a reforzar la vertebración y representación de las industrias culturales riojanas, promoviendo espacios de encuentro, reflexión y colaboración entre los diferentes agentes que conforman este sector estratégico para la economía y la sociedad de La Rioja.

CULTURERÍAS es un espacio de encuentro y pensamiento impulsado por ARICU para visibilizar experiencias, compartir conocimiento y generar conversación en torno al sector cultural riojano.