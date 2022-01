Ariel Rot y Kiko Veneno acompañados de Rozalén o Coque Malla abren este domingo los grandes conciertos de 'Actual 22'

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ariel Rot y Kiko Veneno acompañados de Rozalén, Coque Malla y Fetén Fetén abren este domingo los grandes conciertos del 32º Actual Festival de La Rioja. Este concierto, que será además el estreno de la gira de 'Un país para escucharlo' de ambos artistas, y los de Juan Perro y Tulsa y León Impala darán el pistoletazo de salida a siete días de música, cine, arte, teatro y humor en Logroño, donde está previsto que se den cita hasta el sábado 8 de enero en el Escenario de Culturas Contemporáneas en que se convierte cada año Actual.

En esta edición número 32, la primera que dirige el cineasta y guionista Santiago Tabernero y que promueve el Gobierno de La Rioja, se darán cita nombres como los de Nathy Peluso, María José Llergo, Rigoberta Bandini, Isabel Coixet, Javier Cámara o Bop Pop.

La música es su eje vertebral, al que dedica ciclos en diferentes escenarios y que protagoniza el arranque con una cita ineludible la noche del día 2, el encuentro entre Ariel Rot y Kiko Veneno en el Auditorio Riojafórum. Será el concierto con el que estrenen además su gira 'Un país para escucharlo', título del programa musical de culto de TVE, que, en manos de Rot, ha explorado la idea de fraternidad musical por toda la geografía española.

A Veneno, Rot y sus amigos le sucederá en ese escenario del Riojafórum Sen Senra (día 3), con Corazón cromado, el celebradísimo nuevo disco del músico gallego y su confirmación musical. El día 4, el rapero sevillano Toteking y Jaime Lorente ofrecen una actuación única. Su Agüita (2020), fue uno de los diez discos más importantes de 2020, según la revista TIME. Un día después, la argentina Nathy Peluso aterriza en Logroño subida en la cresta de la ola tras su llamativa y polémica colaboración con C. Tangana en Ateo, grabada en la catedral de Toledo.

El Día de Reyes, Actual vivirá el regreso de Jay Jay Johanson con su último disco, el romántico Rorschach Test, que consagra al crooner sueco en el primer plano de la música internacional. Al día siguiente, María Arnal i Marcel Bagés, una de las asociaciones musicales más talentosas de la canción española en los últimos tiempos, presenta su nueva obra, Clamor, un pop mutante con retos medioambientales y estrofas optimistas. María José Llergo cierra los conciertos del Riojafórum con su flamenco de tradición y vanguardia recogido en su primer disco Sanación.

La música de Actual se expande dentro del Riojafórum en la Sala de Cámara con el ciclo Paraíso, una cita con el eclecticismo y la originalidad de una nueva generación de artistas. Allí comparecerán durante siete tardes Juan Perro, la versión afrocubana de Santiago Auserón con Cantos de ultramar; Alex Serra con el productor del dub y programador Totidub; el asturiano Rodrigo Cuevas y su espectáculo folclórico renovador Trópico de Covadonga; Julia de Castro y su electrónica y cumbia; otro innovador explorador del folclore, Vicente Navarro, con Casi tierra; la nueva musa de la electrónica española Rigoberta Bandini y Alice Wonder con Que se joda todo lo demás.

'LA GONZA'

Las artes escénicas (danza, arte, música, cine, televisión y teatro) se concentran en el ciclo La Gonza, en la Sala Gonzalo de Berceo. La programación la abre el día 2 el cineasta riojano Juanma Carrillo, que presenta No es geometría, es deseo, una antología de su obra.

Al día siguiente, el israelí Kulu Orr funde circo, humor, música y tecnología en Control freak. Seguirá la artista plástica Blanca Ortiga e Izanik, una sesión de live cinema con edición en vivo con software de videomapping, y la compañía La Taimada con el espectáculo poético de danza contemporánea Filia et fobia.

El día 6, La Gonza acoge el acto del décimo aniversario del Festival Internacional de Cine y Danza, FIVER, con el palmarés de la novena edición y la proyección de Political mother, de Hofesh Shechter. La sesión la presentará Samuel Retortillo, director de FIVER.

La Gonza concluye el 7 con la exhibición de los seis capítulos de la serie de televisión Maricón perdido, creada por Bob Pop a partir de su propia biografía.

BATALLA DE GALLOS

Actual reivindica la palabra hecha espectáculo en De Palabra, una sección en la que puede escucharse una sesión de slam poetry (torneo de recitado de poesía), una batalla de gallos o un monólogo de humor. Por el Círculo Logroñés pasarán el humor crítico y social de Darío Adanti (Disparen al pianista) y Dani Orviz (Slam up); Arkano y Laura Sam en una doble sesión rapera y slam poetry; Miguel Noguera con el humor y el cinismo de Ultrashow; Eduardo Sáenz de Cabezón y Big van Ciencia, que enseñan justamente ciencia a través de la risa en Materia absurda; Fernando Cayo con un viaje a la mitología griega en '¡Por todos los dioses!'; Ajo y Mastreta en el encuentro poético musical Streaptease cardiovascular, y Bob Pop, con Los día ajenos, un espectáculo de voces y memoria cimentado en su libro Días ajenos.

DE MIA HANSEN-LOVE A RYÛSUKE HAMAGUCHI

La sección de cine se amplía y avanza algunos de los títulos más importantes que se verán en las salas comerciales españolas. Además, el festival entregará por primera vez un Premio del Público dotado con 3000 euros. El Teatro Bretón acogerá dos sesiones diarias, una matutina y otra vespertina, que abrirá el filme indio Last film show, de Pan Nalin, ganadora de la Espiga de Oro de la Seminci de Valladolid de este año.

Además se estrenarán Verdens verste menneske /The worst person in the world / (La peor persona del mundo), de Joachim Trier, premio a la mejor actriz en Cannes, Premio Fipresci y Premio de la Juventud en la Seminci; Petit maman, de Céline Sciamma; Ghahreman / A hero / Un héroe, de Asghar Farhadi, Gran Premio del Jurado de Cannes; Zgjoi / Hive / Colmena, de Blerta Basholi, que recibió tres premios en el Festival de Sundance (jurado, público y dirección); Arthur Rambo, de Laurent Cantet, seleccionada para San Sebastián; Ryü to sobakasu no hime / Belle, la película de animación de Mamoru Hosoda, premio honorifico del Festival de Sitges; Bergman Island / La isla de Bergman, de Mia Hansen-Love, seleccionada para Cannes, Toronto, Londres o New York, entre otros festivales, y L'evenement / Happening / El acontecimiento, de Audrey Diwan, León de Oro de Venecia.

Al director japonés Ryûsuke Hamaguchi Actual le dedica las proyecciones del Día de Reyes con Guzen to sozo / Wheel of fortune and fantasy / La ruleta de la fortuna y la fantasía, y Drive my car, mejor guion en Cannes.

La directora Isabel Coixet es la invitada de honor de la sección de cine de este año en Actual. A ella se le dedicará el día 7 un homenaje con coloquio y la proyección de La vida secreta de las palabras (2005), uno de sus grandes títulos, que protagonizó Tim Robbins.

EL PLACER DE MIRAR SEGÚN JAVIER CÁMARA

Que Javier Cámara es un gran actor no hace falta discutirlo, pero que además sea un excelente fotógrafo podrá sostenerse a partir de la exposición que le dedica Actual en el Museo de la Rioja: El placer de mirar, que recoge imágenes que ha ido tomando a lo largo del tiempo, en rodajes, a compañeros, actores, directores...

De la participación del fotógrafo logroñés Alfredo Tobía en el programa de televisión Un país para escucharlo, que presentaba Ariel Rot, surge otra de las exposiciones de Actual, La mirada ambulante, en la Sala Amós Salvador.

Un recorrido por las vanguardias artísticas del último siglo es lo que propone la tercera de las exposiciones del festival riojano, Actuales del siglo XX (Tesoros de la Colección Vivanco) en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño. Andy Warhol, Miró, Dalí, Picasso o Paul Klee figuran entre los artistas reunidos en esta colección con obras que en su mayoría tienen el vino como materia de inspiración.

La cuarta exposición, Espejismos, está dedicada al pintor riojano afincado en Barcelona Tito Inchaurralde, que en La Lonja expondrá una selección de su pintura figurativa.