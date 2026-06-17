ARPA Autismo Rioja estrena una ruta turística virtual y teatralizada protagonizada por el genio Miguel Ángel - ARPA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

ARPA Autismo Rioja ha presentado hoy una nueva edición de TurisTEA, una innovadora iniciativa turística liderada por personas con autismo, que combina cultura, creatividad y tecnología mediante rutas turísticas con vídeos teatralizados.

La principal novedad de este año es el estreno de un 'free tour' virtual, teatralizado e interactivo en Logroño con formato de 'elige tu propia aventura' y que protagoniza Miguel Ángel, el genio del Renacimiento. La propuesta ya está disponible en freetourlogrono.es.

Esta ruta teatralizada, desarrollada en colaboración con Estudio Tikismikis, Sapo Producciones y Sidecar Design, cuenta con Ayudas para el desarrollo de proyectos turísticos del Ayuntamiento de Logroño y con el apoyo del Gobierno de La Rioja.

TURISMO, INCLUSIÓN, MIGUEL ÁNGEL Y LOGROÑO

El gran protagonista de esta nueva experiencia es Miguel Ángel, el célebre artista del Renacimiento, de quien en los últimos años se ha planteado que pudo presentar rasgos compatibles con el autismo. En la historia creada por los jóvenes de TurisTEA, Miguel Ángel viaja en el espacio y el tiempo hasta Logroño en busca del Calvario, la obra que se le atribuye y que se conserva en la Concatedral de Santa María de la Redonda.

Durante su recorrido, el artista se encuentra con personajes vinculados a la historia riojana, como Espartero, la Duquesa de la Victoria, Sagasta, una cigarrera o una peregrina. Todos ellos intentan evitar que Miguel Ángel encuentre el cuadro y se lo lleve, construyendo así una trama divertida, didáctica y vinculada al patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

NUEVE GUÍAS TURÍSTICAS DE TURISTEA

TurisTEA propone una forma diferente de descubrir el patrimonio, en la que las personas con autismo participan activamente en la creación de contenidos audiovisuales que guían al visitante. A través de piezas teatralizadas, se construyen relatos accesibles, atractivos y didácticos que enriquecen la experiencia turística y aportan una mirada inclusiva sobre Logroño.

TurisTEA está impulsado por un grupo de jóvenes de ARPA Autismo Rioja, unidos por intereses comunes como el turismo, la historia, el arte o el diseño. En esta edición, los participantes han escrito la historia, la han ilustrado y le han dado vida mediante una experiencia digital que refuerza su papel como creadores de contenido cultural y turístico. La nueva ruta da continuidad al trabajo realizado en años anteriores dentro del proyecto.

Hasta ahora, TurisTEA había desarrollado nueve guías turísticas de Logroño, elaboradas en grupos de tres por año y adaptadas a público infantil, juvenil y adulto. Estas propuestas funcionan como yincanas turísticas en las que los visitantes siguen una ruta, responden preguntas y descifran un mensaje secreto que permite obtener material turístico diseñado para la ocasión.

Con esta evolución, TurisTEA incorpora nuevas herramientas narrativas y digitales sin perder su esencia: acercar el patrimonio de Logroño a la ciudadanía y a los visitantes mediante propuestas accesibles, creativas y participativas.

TurisTEA se integra en el Taller de Genios de ARPA Autismo Rioja, un espacio concebido para impulsar iniciativas con potencial de desarrollo sociolaboral para personas autistas. En este contexto, se suma a proyectos como Purpurina, orientado al diseño, elaboración y comercialización de productos textiles y creativos.

ARPA Autismo Rioja destaca que esta iniciativa permite visibilizar el talento, los intereses y las capacidades de las personas con autismo, al tiempo que ofrece a Logroño una herramienta innovadora para promocionar su historia, su patrimonio y su identidad turística.