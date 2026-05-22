Arraiz destaca que el nuevo Plan de Vivienda es "tremendamente importante" para La Rioja con 119 millones de euros

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha asegurado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 "es tremendamente importante" porque solo en La Rioja va a desplegar una inversión de 119 millones en estos cuatro años. Ante ello, ha indicado que "es una oportunidad que se abre a todas las comunidades autónomas para encontrar la solución al principal problema de este país" que es la vivienda.

En comparecencia de prensa, ha destacado la "unanimidad" en la aprobación del Plan, cuyas acciones se concretarán en cada comunidad con la firma del acuerdo bilateral con el Ministerio. Ha puesto en valor que se van a movilizar "7.000 millones de euros, de los que 800 corresponden a la anualidad 2026".

En el caso de La Rioja, ha recordado que la asignación para este año será de 13,6 millones, mientras que la distribución global de todo el plan estatal, va a ser de 119 millones de euros, de los que el 60 por ciento lo aporta el Estado y el 40 restante el Ejecutivo riojano.

Arraiz, en este punto, ha señalado que el Plan anterior, entre el 2022 al 2025, la aportación "apenas llegaba a los 33 millones de euros, en el actual el despliegue va a llegar a movilizarse 119 millones de euros", algo que "es tremendamente importante".

Ha asegurado que "el problema de la vivienda solo va a poder solucionarse si todas las administraciones competentes están dispuestas a invertir y a llevar a cabo los programas que se han señalado en este Plan Estatal", al tiempo que ha recordado que "las competencias en materia de vivienda son competencias autónomas".

"CORRESPONSABILIDAD" DE LAS CCAAS Y EL ESTADO

Para la delegada del Gobierno "lo que ha marcado la diferencia también sustancial respecto al anterior plan es precisamente esa corresponsabilidad que se exige a las comunidades autónomas como competentes en materia de crédito".

Arraiz ha apuntado que se demostrado "voluntad de diálogo y de consenso por parte del Gobierno de España", ya que para su consecución se han llevado a cabo "más de 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del propio plan y encuentros con entidades, agentes sociales y expertos en la materia que han llegado a hacer hasta 365 aportaciones".

De los fondos que percibirá cada comunidad, un 40 por ciento "deben dedicarse a la adquisición de viviendas, el 30 por ciento a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente, y el 30 por ciento restante a garantizar la protección de los colectivos que más lo necesiten". Ha puesto que habrá ayudas muy concretas destinadas al mundo rural.

Para concluir ha negado las acusaciones del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, que el Estado había reducido un 17 por ciento la aportación a La Rioja. Ha señalado que "si que se exige un esfuerzo porcentual mayor a las comunidades autónomas, recordando que la vivienda es su competencia, pero el Estado llega a triplicar su inversión".