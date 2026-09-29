Arraiz destaca la vocación de "servicio" de la Policía Nacional y los buenos datos de seguridad ciudadana en La Rioja

Autoridades y condecorados en , la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado la vocación de "servicio" de la Policía Nacional al tiempo que ha puesto en valor los buenos datos de seguridad ciudadana en la región, con una tasa de 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes en 2025, frente a 50,4 en el conjunto de España.

Ha en el acto institucional por la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, que se ha desarrollado en el Espolón de Logroño, que ha presidido junto al jefe regional de Operaciones, Felipe Guzmán. Previamente, en la concatedral de La Redonda, y oficiada por el obispo de la Diócesis riojana, Santos Montoya, se ha desarrollado una misa.

Ya, en el acto institucional, tras la entrada de la bandera de España, al paso de la interpretación del himno nacional, ha tomado la palabra Guzmán, que ha resaltado la "calidad personal y profesional de las mujeres y los hombres que componen la plantilla en La Rioja". Ha puesto en valor el "sacrificio" para garantizar la "seguridad ciudadana, siempre acompañados por nuestros compañeros y hermanos de la Guardia Civil y de la Policía Local, recordando siempre la labor callada pero tenaz y magnífica de todos los componentes de la seguridad privada".

Guzmán ha invitado a los agentes a "seguir ensuciando el uniforme de barro, sudor, y como en muchas ocasiones de sangre y lágrimas, porque son las manchas que honran el uniforme y a los policías que lo visten, pero nunca caigáis en la tentación llevarlo con la deshonra y la ignominia".

Para concluir, el jefe regional de Operaciones ha tenido palabras de reconocimiento a los condecorados, así como a los jubilados, policías fallecidos, a los sindicatos policiales, y también especial a las familias porque "vosotros sois nuestros ángeles, nuestro sostén, nuestra alegría y nuestras ganas de vivir".

A continuación, se han impuesto las condecoraciones al mérito policial, tanto a integrantes de la Policía Nacional, como a personas que han destacado en su contribución a la mejora de la imagen policial. Se han hecho entrega de 23 condecoraciones.

Además, se han otorgado diplomas a los jubilados con la distinción de honorarios y también reconocimiento por la excelente, estrecha y cercana colaboración con la Policía Nacional a varias empresas e instituciones.

"LA POLICÍA HA SABIDO CAMBIAR"

Tras ello, ha tomado la palabra la delegada del Gobierno en La Rioja para poner en valor que la jornada sirve "para reconocer, para agradecer y, sobre todo, para poner en valor algo que a veces damos por sentado: la seguridad y la tranquilidad con las que vivimos cada día no aparecen por sí solas", ya que "detrás de ellas hay personas".

Todo ello, porque ha añadido que "ser policía es mucho más que ejercer una profesión; es asumir una responsabilidad con los demás". "La misión de la Policía Nacional está íntimamente ligada a aquello que sostiene nuestra convivencia democrática: proteger el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", ha añadido.

A continuación, Arraiz ha destacado que la Policía Nacional "también ha sabido cambiar", porque "hoy un policía tiene que estar preparado para actuar en la calle, pero también para investigar delitos cada vez más complejos, para desenvolverse en entornos digitales, para proteger a las víctimas y para trabajar junto a otros cuerpos y administraciones. Y eso exige formación, profesionalidad, capacidad de adaptación y, sobre todo, vocación de servicio".

En este sentido, la delegada del Gobierno ha apuntado que "una institución se construye con el trabajo de muchas generaciones". "Y en esa historia hay también una parte de sacrificio que nunca debemos olvidar, ya que la Policía Nacional ha pagado un precio muy alto por defender la libertad y la democracia; son muchos los hombres y mujeres que han sufrido amenazas, agresiones y, en algunos casos, han perdido la vida cumpliendo con su deber", ha apostillado para tener un recuerdo especial para todos ellos.

LA IMPORTANCIA DEL "SERVICIO"

En su discurso, Arraiz ha querido destacar "una palabra que, en ocasiones, puede parecer antigua, pero que conserva todo su significado: servicio; servicio a España; a la ciudadanía; a la comunidad; y servicio, en este caso, a La Rioja".

"Cuando hablamos de servicio a la patria no hablamos de una idea abstracta", ha apuntado, porque "hablamos de algo mucho más concreto; España son las personas; son nuestros pueblos y nuestras ciudades; son nuestros barrios, nuestras familias, nuestros colegios, nuestros comercios, nuestros mayores y nuestros jóvenes. Y servir a España significa precisamente proteger a esas personas. Por eso, vuestra patria también está aquí. Está en cada municipio y en cada calle donde un policía presta servicio"

Para finalizar, además de felicitar a los condecorados, ha trasladado un mensaje a las familias de los policías, porque "detrás de cada uniforme hay una familia que comprende perfectamente que la vocación de servicio implica horarios difíciles, turnos, noches, fines de semana, cambios de destino y, en ocasiones, preocupación".

El acto ha finalizado con un homenaje a los policías caídos en acto de servicio y con la entonación del 'Himno de la Policía Nacional'.