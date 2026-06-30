Arraiz Nalda destaca la importancia de un proceso de regularización que se ha desarrollado en La Rioja "con normalidad"

Archivo - Inmigrantes - CEDIDA - Archivo

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, hace una valoración "muy positiva" del proceso de regularización que se está desarrollando en España desde el pasado 16 de abril y que finaliza hoy martes 30 de junio. Para la delegada del Gobierno en La Rioja, se trata de un proceso que era "necesario" y de "justicia".

Arraiz Nalda ha recordado que, según datos del Banco de España, las personas inmigrantes "han generado entre el 14 por ciento y el 24 por ciento del incremento del PIB per cápita de España". "Esta regularización ayuda a cohesionar la Comunidad Autónoma de La Rioja y genera un valor añadido muy importante", ha añadido Arraiz Nalda.

La delegada del Gobierno en La Rioja ha destacado "la normalidad con la que se ha desarrollado el proceso de regularización migratoria extraordinario en toda España, incluida la Comunidad Autónoma de La Rioja". Solo los primeros días del proceso se registraron algunas filas en algunas administraciones, ya que se trataba de un proceso largamente esperado.

Arraiz Nalda también ha querido felicitar a "todos los funcionarios y a las diferentes entidades colaboradoras que han trabajado mucho para que este proceso de regularización vaya a concluir positivamente y con total normalidad".