Arraiz no descarta "detenciones en breve" en el caso de la agresión sexual a una joven el 8M en Albelda (La Rioja)

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha asegurado este lunes que "la Guardia Civil continúa investigando" el caso de la agresión sexual sufrida el pasado viernes 8M, por una joven de 28 años en la localidad riojana de Albelda, un dispositivo en el que no ha descartado incluso que se produzcan "detenciones en breve".

En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, Arraiz ha subrayado que "Guardia Civil está investigando, esperamos que haya detenciones incluso en breve, pero no podemos añadir más datos, en primer lugar, por la doble victimización de la persona que fue agredida".

"Fue una agresión sexual, eso lo saben, lo confirmamos, pero por las especiales características de una agresión de este tipo, si cabe todavía es más prudente no decir mucho más. Lo que les puedo decir es que esperamos que haya detenciones en breve", ha señalado la delegada.

Ha confirmado igualmente que el mismo viernes se presentó la denuncia por la agresión, porque "si tiene conocimiento la Guardia Civil es por eso".

"Yo sé que todo el mundo está preocupado y que se quiere tener conocimiento cuando ocurren hechos graves. Pero también hay que entender que es delicado, especialmente delicado. Podemos decir que se está trabajando mucho para resolver esto, para detener al culpable o a los culpables de este caso", ha concluido Beatriz Arraiz.

Este domingo se conoció el caso de la agresión sexual a la joven albeldense, de 28 años, ocurrida en el denominado barrio Alto de la localidad en la tarde del pasado viernes.

La presencia en el pueblo de hasta cuatro patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia alertaron a los vecinos, que ayer noche se concentraron en la Plaza Mayor para pedir "justicia", rechazar "la violencia" y mostrar su "apoyo" a la víctima y a su familia.

El alcalde Sergio Ochagavía y la consejera de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, coincidían ayer en la concentración en pedir "calma" a la población, que aprovechó la ocasión para mostrar su "indignación" por la situación de conflictividad social que se vive en la localidad.

Tras la concentración, la tía de la víctima, Soledad, relató a los medios de comunicación que su sobrina está "mal, muy mal, muy dolorida, porque lo que le hicieron fue una salvajada".

"El culpable está en Albelda, ella -en alusión a la víctima- tiene conciencia de quién es, esto no viene de ahora, hace un año la violaron y la pegaron, denunció muy tarde, y ahora han ido a por ella para que no siga con la denuncia, ahora se ha denunciado en orden y con pruebas, porque hacen faltan pruebas", explicó.

"Pero lo peor no es lo físico, que se le va a curar al final, lo peor son las heridas morales que no se le van a curar nunca. A ver si hace algo alguien, porque qué protección tenemos, estamos cogidos de pies y manos. A ese señor, si me lo cruzo por el pueblo, no le puedo decir nada porque igual me la cargo yo. Imaginaros la impotencia", ha lamentado.

Y otro tío de la víctima, José Luis, quiso también hablar para denunciar que "si ya saben quien son, porque no están donde tienen que estar, a qué esperan, a que haya una venganza y que tengamos que pagar el pato los que nos hemos comido el marrón".