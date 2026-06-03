Arraiz valora la cifra récord de las entregas a cuenta para La Rioja y pide aplicarlas para reforzar servicios públicos

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en rueda de prensa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha puesto en valor la cifra económica "récord" que recibirá nuestra comunidad autónoma con la actualización de las entregas a cuenta por parte del Ejecutivo central en 2026 que alcanzarán los 1.446 millones, un 6,5% más que en 2025. "La Rioja dispondrá de más recursos que nunca para seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos" aunque, como ha añadido, "ahora toca a las ccaa ver en qué lo aplican".

Beatriz Arraiz ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó ayer a propuesta del Ministerio de Hacienda, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Las autonomías percibirán 157.731 millones para el presente ejercicio, un 7 por ciento más que en 2025.

En el caso de La Rioja, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 1.446 millones, un 6,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 1.462 millones, un 4,2% más que el pasado año.

"Un incremento notable de recursos que evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía", ha destacado Arraiz.

"EL PP HA IMPEDIDO QUE LAS ACTUALIZACIONES SALIERAN ANTES"

La delegada también ha querido recordar que si las entregas a cuenta no se han aprobado antes, crítica que realiza el Ejecutivo regional liderado por el 'popular' Gonzalo Capellán, ha sido porque el propio PP en el Congreso "ha impedido que las actualizaciones salieran antes".

Este Real Decreto Ley, indica, se convalida en el Congreso y el PP no lo hizo. Por tanto, si no han llegado antes "es en gran parte responsabilidad del PP que no lo permitió en el Congreso de los Diputados". Aún así ha destacado que "mensualmente" las ccaa reciben las cantidades que les corresponden sin la actualización.

A pesar de esta situación, Arraiz asegura que las entregas a cuenta reflejan "una realidad" y es que "desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se ha incrementado esta financiación destinada a las comunidades autónomas y a las entidades locales alcanzando máximos históricos año tras año, incluso en los momentos más difíciles".

Todo ello frente a lo que "ocurrió" con los gobiernos del PP en los que las ccaa "afrontaron los efectos de una crisis económica, con menos recursos disponibles y unas políticas de contención presupuestaria que limitaron la capacidad de actuación de las ccaa".

"Hoy la realidad es distinta, el crecimiento económico se traduce en más recursos para las ccaa y para los Ayuntamientos".

Como ha explicado estos fondos sostienen los servicios públicos pero "luego cada ccaa ejerce sus competencias y no sabemos a qué lo destinan. Desde luego van destinados a mejorar las listas de espera, a reforzar las dependencia... pero algunos los utilizan para anunciar bajadas de impuestos".

ENTIDADES LOCALES

Finalmente, la delegada también ha explicado que ayer también se incluyó la actualización de las entregas a cuenta para las entidades locales, que aumentaron en toda España un 8,8 por ciento. Para los Ayuntamientos y Diputaciones que forman las EELL de La Rioja, las entregas a cuenta alcanzarán los 112 millones, un 8,4% más que el pasado ejercicio "y otra cifra histórica en financiación para las administraciones más cercanas a la población".