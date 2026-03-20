Arrancan las obras del centro 'Adoración Sáenz' que aliviará presión del San Pedro y mejorará la sanidad riojana

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán (3i); el alcalde de Logroño, Conrado Escobar (2i); y la consejera María Martín (i), durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra del centro 'Adoración Sáenz' - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria 'Adoración Sáenz' -situado en Duquesa de la Victoria, número 88, de Logroño- han arrancado este viernes, 20 de marzo, con la colocación de la primera piedra simbólica que dará lugar a un edificio que mejorará el sistema sanitario riojano y aliviará la presión del hospital San Pedro. Con un plazo de 20 meses de ejecución se prevé que esté listo para finales del año 2027.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado en la colocación de esta primera piedra junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, entre otras autoridades.

En el interior de la urna se han incluido dos ejemplares de los periódicos del día, el acta del inicio de la obra del centro y material instrumental en recuerdo del oftalmólogo Ramón Castroviejo.

Capellán ha destacado que hoy es un día de "ilusión y felicidad" ya que se ha colocado la primera piedra del complejo que será "una nueva infraestructura sanitaria para La Rioja absolutamente necesaria e indispensable". Un nuevo edificio que mejorará "el futuro del sistema sanitario de La Rioja".

El presidente riojano ha explicado que, entre otros aspectos, esta obra es necesaria ante el aumento de la presión asistencial, el incremento de la población y el mayor envejecimiento de los pacientes.

"La solución era hacer una mejora y una ampliación de las infraestructuras existentes" y se hará con este centro de especialidades que "como toda mejora" debe atender a tres pilares claves; Unas mejores infraestructuras y más amplias, equipamiento y tecnologías más modernas y, por último, el refuerzo del personal.

"Sobre estos tres pilares se cimenta este primer paso que se da hoy ya tras dos años de planificación, de licitación del proyecto, de adjudicación y, por fin, ya de unas obras que tienen una duración estimada de 20 meses a partir de este marzo de 2026 y que por lo tanto entrará en funcionamiento a finales de 2027".

El Gobierno de La Rioja ha invertido en toda la fase de redacción de proyecto, licitación y adjudicación más de 26 millones de euros.

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