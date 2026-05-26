La artista mexicana Silvana Estrada actúa este sábado en Sierra Sonora Primavera

Archivo - Imagen de archivo de la cantautora y compositora Silvana Estrada en la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora recibirá a la compositora y cantautora mexicana Silvana Estrada que hará una parada en Viniegra de Abajo, dentro de su gira internacional por varias capitales europeas.

Silvana Estrada actuará este sábado, a partir de las 18,30 horas, ante 500 personas dentro de la programación Sierra Sonora Primavera que se celebra del 29 al 31 de mayo.

La artista mexicana, ganadora del Latin Grammy, y una de las voces más delicadas y reconocidas de la escena iberoamericana contemporánea, llegará a Viniegra de Abajo en un formato que encaja especialmente bien con la manera en la que Sierra Sonora entiende la música: cerca, sin artificios y en diálogo constante con el entorno.

La programación permitirá disfrutar de una edición marcada por la exclusividad, la autenticidad y la conexión con el paisaje.

Porque si algo sigue definiendo al festival riojano es precisamente eso, crecer solo hasta donde el territorio lo permite. Frente a los grandes recintos y las citas masivas, Sierra Sonora mantiene un formato limitado, convirtiendo cada edición en una experiencia íntima y difícil de repetir.

Las últimas entradas disponibles están a la venta en sierrasonora.es

La previsión meteorológica acompaña y se espera un fin de semana de buen tiempo que permitirá disfrutar plenamente de los conciertos y actividades al aire libre repartidas entre jardines, casas indianas y distintos rincones de Viniegra de Abajo.

La programación musical arrancará el viernes con una noche de sonido más eléctrico protagonizada por Drugos, Marte Lasarte y A-Theo DJ.

El sábado llegará una jornada marcada por la raíz, la tradición y la contemporaneidad con nombres como Silvana Estrada, Neomak, Caamaño & Ameixeiras, De Ninghures, Bárbara Gartland y Jimmy Twice.

Pero Sierra Sonora no se limita a la programación musical. El festival volverá a integrar actividades vinculadas al territorio y la cultura rural, reforzando el vínculo entre música, paisaje y tradición.

El viernes se celebrará un taller didáctico sobre trashumancia y durante el fin de semana habrá visitas guiadas por Viniegra de Abajo, rutas interpretadas entre pueblos de la sierra y propuestas escénicas como "La nueva bestia", de la bailarina Laura Morales, una pieza inspirada en la vida pastoril y el movimiento trashumante.

Sierra Sonora destaca por su capacidad de atraer visitantes de fuera de La Rioja, que representan cerca del 70% de los asistentes.

En concreto, el 30,6% procede de La Rioja, mientras que el 23,6% llega desde el País Vasco, el 12,3% desde Madrid y el 6,5% desde Navarra. Además, alrededor de 300 personas optan por alojarse en caravanas o en la zona de camping durante el festival.

La experiencia se completa además con zona gratuita de acampada, espacio para caravanas y furgonetas, gastronomía local, una caldereta popular solidaria y servicio de autobuses desde Logroño gracias a la colaboración con IRJ, Carné Joven y Caja Rural de Navarra.

Sierra Sonora continúa consolidándose, así como uno de los festivales boutique más singulares del panorama nacional, apostando por un modelo cultural sostenible, de proximidad y profundamente conectado con el medio rural.