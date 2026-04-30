Así beneficia tu X Solidaria en Declaración de la Renta a 57 entidades sociales riojanas: 4,3 millones, cifra "al alza"

María Martín y Jorge Ruiz, en la comparecencia ante los medios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El marcado de la casilla X Solidaria en la Declaración de la Renta facilitó el año pasado un total de 4,3 millones de euros al Tercer Sector de La Rioja, tanto para el desarrollo de programas como para infraestructuras de las 57 entidades implicadas, una cifra que, como ha dicho el presidente de la Plataforma Jorge Ruiz, "va al alza".

Ruiz, junto con la consejera de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, han dado cuenta este jueves de los datos económicos de la campaña del IRPF del año pasado, además de informar sobre la campaña de la X Solidaria para este ejercicio.

Una campaña a nivel nacional que se desarrolla bajo el lema 'El Gesto Legendario', a la que tanto Ruiz como Martín han animado a adherirse a todos los contribuyentes riojanos, porque, en palabras del presidente de la Plataforma "es un dinero que llega donde debe, donde tiene que llegar, pero que da cobertura y revierte en toda la sociedad".

Detallando las cifras, Jorge Ruiz ha apuntado que "la recaudación que se dedica a través de las declaraciones de IRPF en La Rioja marcando la X bien para fines sociales y bien para la Iglesia va creciendo", con "un incremento importante" el último año, en el que se han repartido 4,3 millones, "en torno a 2,5 millones para programas y proyectos y sobre 1,5 millones para infraestructuras y mantenimientos de instalaciones".

Ha destacado igualmente que el número de contribuyentes que marcaron la X para fines sociales fue de 53.737, mientras que 60.187 optaron por seleccionar tanto esta casilla como la de la Iglesia. Con todo, se quiere llamar la atención a que más de 58.000 personas no marcaron ninguna X, 3.400 más que en el año anterior, para animarles a que lo hagan.

En cualquier caso, Ruiz ha querido "agradecer a la sociedad riojana la implicación que está teniendo a la hora de hacer la declaración y marcar las X", recalcando que se trata de "un ejemplo claro de colaboración público-privada", con la gestión a través de la Consejería de Servicios Sociales.

"Pero -ha querido resaltar- sobre todo trasladar un mensaje que de verdad este dinero llega a donde tiene que llegar: a programas sociales que dan cobertura a la generalidad de la sociedad. El impacto que tiene este dinero es un impacto muy alto, puesto que se benefician de ellos jóvenes, menores, personas mayores, personas con discapacidad, personas con adicciones..."

Por eso, Ruiz ha considerado necesario visibilizar este destino "incluso decir que no solo damos cobertura a estos colectivos, sino que también las entidades generan empleo y desarrollo en sus entornos", al tiempo que ha animado no solo a marcar la X para fines sociales sino también la destinada a la Iglesia "porque al final es un dinero que afecta a toda la sociedad en su conjunto" y ha valorado igualmente las aportaciones del sector empresarial "que cada vez es mayor".

Por su parte, la consejera María Martín ha recalcado la labor de la Plataforma del Tercer Sector, "un aliado muy especial para el Gobierno de La Rioja en esa labor fundamental que es ayudar a la gente que más lo necesita pero es en general ayudar a los riojanos".

"Por eso -ha subrayado- apoyamos desde el Gobierno de La Rioja un acto tan sencillo como marcar la X para fines sociales en la Declaración de la Renta, que es totalmente compatible con marcar también esa X para la Iglesia Católica".

Todo, ha incidido Martín, "para abordar proyectos concretos en sectores tan importantes y tan prioritarios como atención a mujeres, a infancia y familia, a inclusión social, a inmigración, a voluntariado, a personas mayores, a personas con discapacidad o con adicciones, sino sobre todo porque multiplica lo que se puede hacer para esas personas que más lo necesitan".

"Yo creo que merece la pena, yo creo que se ha ido demostrando a lo largo de los años como estos proyectos tan concretos, estos proyectos que llegan a esa persona con nombres y apellidos que nos está pidiendo ayuda, hacen que hoy estemos aquí pidiendo a la sociedad riojana que contribuya de esa manera tan sencilla. Y creo que merece la pena también para apoyar al voluntariado que tanto bien hace y que tanto se necesita", ha afirmado.

Como ha insistido Jorge Ruiz, "es un pequeño gesto que ayuda a mucha gente, porque un euro tiene un impacto muy alto en la sociedad, damos cuenta que ahora mismo nosotros aquí el impacto directo, podríamos estar hablando de casi 30.000 personas que se pueden beneficiar en los diferentes programas que hacen las entidades del tercer sector en relación con el Gobierno de La Rioja".

En palabras del presidente de la Plataforma "la previsión para este año es al alza otra vez y se prevé que haya un ascenso entre el 15 y el 18%, según los datos que manejamos a nivel estatal". "Son buenas señales de que la X ayuda, es bueno que los ciudadanos sepamos que esa X llega donde tiene que llegar", ha finalizado.

CIFRAS NACIONALES.

A nivel estatal, en el año 2025, la recaudación nacional a través de la X Solidaria fue de 567 millones de euros, lo que supuso un aumento de más de 54 millones de euros respecto a la recaudación de 2024.

En total, más de 12,3 millones de personas, es decir, el 50,5% de los contribuyentes, marcaron la casilla solidaria.

No obstante, aún queda margen de mejora, ya que un 49,5% de los declarantes no la marcó, bien por dejarla en blanco o por elegir únicamente la casilla de la Iglesia Católica.