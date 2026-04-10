La Asociación del Cáncer presenta la XI Carrera de la Mujer por la Investigación - AECC LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la XI edición de la Carrera de la Mujer por la Investigación, la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja de la mano de Jorge Gómez del Casal y de su presidenta, Elena Eguizábal, acompañados de patrocinadores y colaboradores, presentan la prueba deportiva en un entrañable acto celebrado en el Restaurante Delicatto.

La XI edición de la 'Carrera de la Mujer por la Investigación' volverá a teñir de rosa las calles de Logroño, el domingo 19 de abril, con más de 11.000 participantes. Se trata de la undécima carrera organizada de forma íntegra e independiente por la Asociación con el esfuerzo y dedicación de todos sus integrantes, colaboradores y voluntarios, y que contará un año más con el apoyo logístico de la empresa Ferrer Sport Center.

También contará un año más con la colaboración del Gobierno de la Rioja y Fundación Rioja Deporte, y con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, Logroño Deporte, Fundación UNIR, Naturhouse, la Clínica de medicina estética Dra. Humildad Ruiz, la Clínica Viamed Alxen y la colaboración especial de la Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank. Aunque serán otras muchas entidades las que apoyen esta causa. Entre los nuevos colaboradores, los cuales superan la cuarentena, destacan Masa, Mecanizaciones aeronáuticas S.A., construcciones Valentín Martínez y Catering Deleitte Gourmet. Esta edición, se repetirá el recorrido de la edición anterior, que pasará por las principales calles de la ciudad.

El pistoletazo de salida tendrá lugar a las 11,00 horas en Vara de Rey, a la altura del Banco de España, y recorrerá Gran Vía, Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General Urrutia, Javier Martínez Laorden, Plaza Diversidad, Portales y Muro de Cervantes.

La llegada estará situada en Avenida de La Paz, y la Plaza del Ayuntamiento será testigo de la gran fiesta final con una clase de Zumba magistral a cargo de Gimnasio VivaGym de Logroño. Al igual que el pasado año, y gracias a un acuerdo con la Consejería de política local, infraestructuras y lucha contra la despoblación, todas las participantes en la Carrera de la Mujer por la Investigación podrán desplazarse en metropolitano el día 19 de abril de forma gratuita, presentando al conductor el dorsal.

Además, como novedad este año, también podrán desplazarse de manera gratuita en los autobuses urbanos, 2 horas antes y 2 horas después de la celebración de la prueba, gracias a las gestiones de la concejalía de movilidad y transporte del Ayuntamiento de Logroño. Además, gracias a Logroño Deporte, las participantes podrán utilizar gratuitamente las duchas del Centro Deportivo Municipal Lobete.

La camiseta de la XI edición, guiño a la ciudad de Logroño Como cada año, las más de 11.000 participantes inscritas en la undécima edición lucirán una camiseta exclusiva para la realización de la prueba, con motivos de camuflaje, en el tradicional color rosa, y haciendo un guiño a la ciudad, incluyendo el skyline de Logroño y un característico color vino en algunos detalles.

En la parte delantera, aparecen los logos de los patrocinadores, Gobierno de la Rioja, Fundación Rioja Deporte, Ayuntamiento de Logroño, Logroño Deporte, UNIR, Naturhouse, la Clínica de medicina estética Dra. Humildad Ruiz, la Clínica Viamed Alxen y Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank. La parte trasera está dedicada en exclusiva a UNIR-Universidad Internacional de la Rioja, y la manga derecha a la Clínica de medicina estética Doctora Humildad Ruiz.

La entrega de camisetas tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de La Rioja, edificio Federaciones, el lunes 13 de abril solo en horario de tarde (de 16,30 a 20 horas) y del 14 al 16 de abril en horario de mañana y tarde (de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 20 horas).

COMPROMETIDOS CON LA INVESTIGACIÓN

En el año 2025, en La Rioja se han desarrollado proyectos en los que la Asociación ha destinado más de 930.000 euros. Con los recursos obtenidos en la Carrera de la Mujer y otros eventos deportivos, ha apoyado 1 nueva ayuda a investigación. En total, la Rioja tiene activos 9 proyectos de investigación de manera simultánea, 6 Ayudas Predoctorales, 1 Ayuda Post Doctoral, 1 Ayuda Idea Semilla y 1 Ayuda AECC Innova. .