La Asociación del Cáncer en La Rioja presenta la nueva ayuda que se centrará en investigar el cáncer de pulmón

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Cáncer en La Rioja ha presentado la nueva Ayuda Predoctoral AECC La Rioja 2025. En el evento se ha presentado el proyecto de Judith Beni, adjudicataria de dicha ayuda y que llevará a cabo el proyecto 'El entorno del tumor y la microbiota: claves para mejorar el tratamiento del cáncer de pulmón'.

Este proyecto se desarrolla en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), bajo la dirección del doctor José Manuel García Pichel. En el acto de adjudicación, presentado y moderado por la doctora Patricia Nieto Cantero, directora de Proyectos de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, han participado Elena Eguizábal, presidenta de la Asociación en La Rioja y Juan Carlos Oliva, gerente de la Fundación Rioja Salud.

Eguizábal, ha destacado la gran labor investigadora que se desarrolla en La Rioja, una comunidad tremendamente generosa, y siempre dispuesta a aportar su granito de arena. Haciendo una mención especial a todas las personas que participan de una u otra manera en la Carrera de la Mujer por la Investigación y las ediciones de 'Contra el Cáncer Rioja Bike', porque gracias a ellas, estas ayudas son posibles en La Rioja.

El director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, ha agradecido a la Asociación Española Contra el Cáncer "su constante apoyo a la investigación en el CIBIR, favoreciendo así el desarrollo de tratamientos y terapias que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades oncológicas. Su respaldo, junto con el impulso de Fundación Rioja Salud y del Gobierno de La Rioja a iniciativas como la creación de la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos o la próxima ampliación del CIBIR, consolidan nuestra infraestructura científica e impulsan la innovación y la transferencia del conocimiento al sistema sanitario".

Por su parte, Judith Beni, adjudicataria de la nueva Ayuda Predoctoral AECC La Rioja 2025, ha querido "agradecer a la Asociación Española Contra el Cáncer por ofrecerle la oportunidad de investigar en cáncer. Esta ayuda no solo impulsa su carrera como investigadora, sino que también da sentido a su trabajo diario: entender el cáncer de pulmón para ofrecer más esperanza y mejores tratamientos a los pacientes". También ha querido agradecer a su grupo de investigación y a todas las personas que le han acompañado en su camino. "Con esperanza y ciencia, avanzamos juntos".

RESULTADOS

En esta ocasión, la Asociación ha presentado una nueva ayuda, que se suma a las ya vigentes en la comunidad. Actualmente en La Rioja hay en desarrollo 9 ayudas a investigación con una aportación de más de 930.000 euroS.

En la primera mesa redonda, intervino Judith Beni, acompañada del Dr. José Manuel García Pichel, director del proyecto cuyo objetivo se basa en investigar cómo determinadas proteínas influyen en el entorno del cáncer de pulmón y en la microbiota intestinal. Busca entender mejor la enfermedad y desarrollar nuevas formas de detectarla y tratarla, mejorando el diagnóstico y la terapia de los pacientes. Esta ayuda tendrá una aportación de 83.106,6 euroS, con una duración de 2 años.

Además, contó con la participación de Carmen Bretón, adjudicataria de una Ayuda Predoctoral en el año 2021 para investigar vacunas para el tratamiento del cáncer, que finalizó el pasado año, y que mostró su agradecimiento a la Asociación. De esta manera, la Asociación pone en valor la labor investigadora, mostrando la importancia de apoyar y retener al talento en el territorio para que jóvenes puedan iniciar una carrera en ciencia a la vez que se impulsa la investigación en cáncer en la provincia.

En la segunda mesa redonda, se presentaron los seguimientos y resultados de dos proyectos que finalizarán este año, el desarrollado por el doctor Francisco Corzana en la Universidad de La Rioja (Ayuda AECC INNOVA), que trabaja en el desarrollo de un nuevo método para la detección precoz del cáncer de próstata, y el desarrollado por el doctor Alfredo Martínez en el Centro de Investigación Biomédica de la Rioja (CIBIR), basado en la búsqueda de medicamentos para una nueva forma de inmunoterapia.

Estas ayudas, como todas las que impulsa la Asociación, tienen como principal objetivo aumentar la supervivencia en cáncer para superar el 70% en el año 2030, mejorar los tratamientos que reciben los pacientes y mejorar su calidad de vida.

LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA UNA PRIORIDAD

En la actualidad en España se diagnostica un caso de cáncer cada 2 minutos. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Impulsar la investigación oncológica debe ser, por tanto, una prioridad para toda la sociedad, incluyendo gobiernos, empresas e instituciones.

Las Ayudas AECC 2025 cubren todas las fases de la carrera investigadora y sus líneas estratégicas son: aumentar la financiación con especial foco en cánceres de baja supervivencia, atraer el talento investigador para fomentar la estabilidad laboral de los investigadores e impulsar la innovación y la investigación clínica para que los resultados lleguen al paciente, además de fomentar que investigadores españoles formen parte de redes internacionales colaborativas de investigación.

Actualmente la Asociación apoya la mayor red para investigar el cáncer en España con más de 3.000 investigadores e investigadoras, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias trabajando en todas las fases del desarrollo del cáncer, desde la prevención hasta la metástasis. La Asociación se mantiene como la entidad que más fondos destina a la investigación en cáncer.

A diciembre de 2025 la Asociación tenía 157 millones de euro comprometidos en 792 ayudas en desarrollo. La Asociación lleva más de 50 años impulsando una investigación con impacto real, centrada en las necesidades de las personas. La investigación que impulsa la Asociación cubre todas las fases del desarrollo del cáncer.

En la provincia de La Rioja fueron diagnosticados en 2023 1.843 casos nuevos de cáncer. La Asociación en La Rioja atendió en 2025 a 1.361 personas a través de sus servicios gratuitos atendidos por profesionales. En 2024 la Asociación en La Rioja dedicó una inversión de más de 305.760euro a la investigación.