La Asociación de Celíacos de La Rioja (ACERI) premia al Gobierno regional por la nueva deducción fiscal de 250 euros

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha recogido el premio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la conmemoración hoy, día 16, del Día del Celíaco, la Asociación de Celíacos de La Rioja (ACERI) ha galardonado al Gobierno de La Rioja con el Premio 'Mazorquines - Mención Especial' por la nueva deducción autonómica de 250 euros en el IRPF, la más alta de España.

El jefe del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, ha recogido el premio, acompañado por el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez.

ACERI ha querido destacar "el compromiso del Gobierno de La Rioja con las personas celíacas", especialmente tras la aprobación de una nueva deducción fiscal de 250 euros en el IRPF, destinada a compensar el sobrecoste que afrontan quienes deben seguir una dieta estricta sin gluten. La previsión es que esta nueva deducción en el IRPF beneficiará a más de 1.300 personas en la comunidad autónoma.

Esta deducción es aplicable en la campaña de la Renta en vigor a quienes cuenten con diagnóstico médico acreditado y sitúa a La Rioja como la comunidad autónoma con la ayuda fiscal más alta de España.

La asociación subraya que esta medida alivia parte del sobrecoste estimado que supone la compra de alimentos sin gluten, una dificultad añadida para muchas familias, cuando el único 'medicamento' para cuidar su salud es mantener una dieta sin gluten.