La Asociación Parroquial Cofrade del Prendimiento presenta los modelos en barro de su futura imagen titular - DIÓCESIS

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Parroquial Cofrade del Prendimiento, con sede en la parroquia de San Ignacio de Logroño, ha anunciado la presentación oficial de los modelos en barro de su futura imagen titular, obra del escultor Daniel Herrera.

En un acto "cargado de emoción y profundo significado para todos los hermanos y devotos", explican desde la Asociación, el artista dio a conocer los bustos en barro que servirán como base para la ejecución definitiva de la sagrada imagen. Estas piezas reflejan con gran sensibilidad y maestría los rasgos, la expresividad y el carácter que definirán la futura talla, despertando una gran acogida entre los presentes.

En la presentación de los barros estuvo presente una destacada representación de la Junta de Gobierno de la asociación, así como el propio artista, viviéndose un encuentro cercano en el que también se pudo contemplar el espacio donde quedará ubicada la imagen en la parroquia de San Ignacio.

La Junta de Gobierno ha manifestado su plena satisfacción con el resultado presentado, aprobando los modelos y destacando la calidad artística y el rigor devocional del trabajo realizado por el escultor. Asimismo, ha querido expresar su gratitud a Daniel Herrera por su dedicación y compromiso con este ilusionante proyecto.

Con gran alegría, la Asociación Parroquial Cofrade del Prendimiento anuncia que, si los plazos se desarrollan según lo previsto, la bendición de la imagen tendrá lugar durante la próxima Cuaresma, convirtiéndose en un momento histórico para la parroquia de San Ignacio y para toda la ciudad de Logroño.

Este importante hito supone un paso decisivo en la consolidación de la asociación, que continúa trabajando con entusiasmo en la promoción de la devoción, la vida parroquial y la tradición cofrade.