La Asociación Riojana de Amigos del Camino celebrará el Día del Apóstol acogiendo a los peregrinos con pan y vino - ASOCIACIÓN RIOJANA DE AMIGOS DEL CAMINO

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este sábado es 25 de julio, el día de la festividad de Santiago Apóstol, una fecha especialmente celebrada por los peregrinos y por todas las personas que se dirigen hacia la tumba del Apóstol en Compostela.

Con motivo de esta jornada tan señalada, la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago volverá a renovar uno de los gestos más representativos de la hospitalidad jacobea.

Desde hace más de veinte años, la asociación recibe a los peregrinos que recalan en Logroño se día ofreciendo pan con forma de concha jacobea y vino, un sencillo gesto de bienvenida que simboliza la acogida y el deseo de un buen Camino.

Además, los voluntarios sellarán las credenciales y ofrecerán información y orientación a quienes llegan a la capital riojana.

En esta ocasión, la actividad se desarrollará desde las 9,30 horas en la plazuela situada antes de llegar al Fielato, donde los socios de la asociación se irán turnando a lo largo de la mañana para atender a los peregrinos.

Será la primera vez que esta tradicional acogida se celebre fuera del albergue de peregrinos de Logroño, después de que la Asociación Riojana dejara de gestionar sus instalaciones tras el concurso promovido desde el Ayuntamiento.

Concurso recurrido por parte de la asociación y cuyo beneficiario, la Federación Española, a poco más de un mes de su adjudicación, ya se encuentra en dificultades para atender, en función de lo ofrecido en el pliego. Como así se refleja en la petición de voluntarios para el Fielato a asociaciones externas a su organización, aseguran desde la Asociación Riojana.

Con esta iniciativa, la Asociación "mantiene vivo un gesto de hospitalidad que ha acompañado a miles de peregrinos durante las dos últimas décadas y que sigue recordando que el Camino de Santiago es, ante todo, un lugar de encuentro, acogida y generosidad".