La Asociación Riojana de Hoteles vería como buen dato cerrar el año 2025 con "un 60 por ciento de ocupación"

Archivo - Recepción de un hotel, en una imagen de archivo. - HOSBEC - Archivo

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario, Demetrio Domínguez Ruiz, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, consideraría una buena cifra cerrar el año hotelero en la región con "un 60 por ciento de ocupación" frente al 54-56 por ciento reflejado el año anterior. Aún así, y como ha dejado claro, "no queremos récord de viajeros sino que queremos a los mejores".

Demetrio Domínguez ha atendido a los medios minutos antes de presidir la asamblea anual de la Asociación Riojana de Hoteles que se ha celebrado en la sede de la FER.

A modo de balance, el presidente ha explicado que 2025 está siendo "un año de sacrificio, de buenas intenciones del turismo hacia La Rioja y de buenas sensaciones sobre todo del público en general" pero como ha matizado "nosotros no buscamos ser líderes ni tener un récord de viajeros o récord de pernoctaciones sino que lo que queremos es contar con los mejores viajeros y las mejores pernoctaciones" porque eso será lo que "nos dé la rentabilidad que nuestros negocios necesitan".

CASI 1000 EMPLEOS DIRECTOS EN LA RIOJA

Desde la Asociación se muestran "satisfechos" porque el sector hotelero sigue demostrando que da empleo, "ya nos encontramos casi en los 1000 empleos directos en La Rioja" y además, nuestra ccaa, "da envidia porque todo el mundo quiere venir aquí. Eso es lo que necesitamos, que vengan y que vengan los buenos, los que se van a gastar dinero porque de eso vivimos".

"Y no solo por nuestros hoteles, que también, sino porque el cliente que viene al hotel, es el que más dinero deja en la comunidad. Desde los restaurantes, la hostelería...", ha añadido.

En esta misma línea, Domínguez defiende que La Rioja se encuentra mucho mejor que hace años porque "antes no existía turísticamente hablando". Aún así ve necesario que los turistas aumenten el número de días de sus pernoctaciones. "Hoy en día todavía no llegamos ni a dos noches, tendríamos que tener pernoctaciones por encima del 1,8 en el que estamos ahora".

Pero... ¿qué se puede hacer para atraer al mejor turismo?. El presidente de la Asociación considera que lo más importante es "créernoslo nosotros mismos, La Rioja puede ser un destino turístico y lo demuestra porque aunque uno se aloje en Logroño hay muchas posibilidades de visitar otros municipios, tenemos recursos para alargar esas pernoctaciones que es lo que nosotros necesitamos".

REPRESENTA CASI AL 80% DE LAS PLAZAS HOTELERAS

Con respecto a la principal asociación turística de La Rioja -que representa casi el 80% de las plazas hoteleras- el presidente considera que "somos una asociación consolidada y con una responsabilidad hacia el sector turístico liderada siempre por los hoteleros".

En otro orden de asuntos, y preguntado por cómo ve la ocupación hotelera en La Rioja en los últimos meses del año, sí que reconoce que el mes de noviembre "ha sido difícil" y, con respecto al próximo puente de diciembre, este año considera que "será un fin de semana bueno pero no hay puente como tal" por lo tanto estarán expectantes.

De igual manera, y con respecto el 'boom' de los pisos turísticos, lo tiene claro "ya hablábamos hace años de que esto iba a ser un problema en muchas ciudades y muchos destinos, pero los hoteleros no vamos a ser los que estemos en contra, los que tienen que entrar en contra es la legislación y, por tanto, es necesario una legislación acorde y "será cuando estemos todos en las mismas condiciones de hablar del turismo".

Finalmente, el presidente se marca como gran reto la mejora del turismo de congresos "tenemos posibilidades" y, por tanto, "lo primero que hay que hacer es salir a vender y vendernos en condiciones. También aboga por mejorar el turismo industrial, "aquellos que vienen a trabajar a La Rioja y deben dormir en nuestros municipios, si la industria funciona -reflexiona- no nos preocupemos porque tendremos más pernoctaciones entre semana".