Participantes de las IV Jornadas de Salud Mental - CADENA SER

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guía de estilo 'Las palabras sí importan' es un documento que nos ha servido en este encuentro para darnos cuenta de la responsabilidad de los medios de comunicación para romper los estigmas. Una losa muy pesada cargada de falsos estereotipos y prejuicios que sufren las personas con problemas de salud mental y que les impide dar los pasos necesarios para su recuperación e integración con todos los derechos.

En esta nueva edición de las Jornadas de Salud Mental, el vicerrector adjunto de Investigación, subdirector de la Escuela de Doctorado de UNIR e investigador principal de COYSODI (Comunicación y Sociedad Digital), Jesús Díaz del Campo Lozano, ha presentado las claves de su publicación Comunicación Ética de la Salud Mental.

Perspectivas y retos, que recoge el trabajo que se está realizando en los medios de comunicación, las redes sociales y la publicidad.

De ahí que también hayamos invitado a esta cita a periodistas como Estela Etayo, por parte de la Asociación de la Prensa; Jorge Gómez, de Radio Rioja, la directora del Centro Territorial de RTVE, Conchi Aquesolo, y el periodista de la propia Asociación Salud Mental La Rioja, Rubén Vinagre. Además, de que no se nos quería olvidar el trabajo desde el ámbito de la publicidad en La Rioja con Jorge Martínez, de A Crear. Voces de las personas implicadas, los expertos y también de las personas afectadas, que reclaman poder hablar de salud mental en primera persona.

Por ello, hemos descubierto en esta cita que son fundamentales los testimonios y hemos tenido la oportunidad de escuchar al formador, conferenciante y autor, Damián Alcolea.

Al cierre, el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional de La Rioja, Carlos Piserra, y la directora de la Asociación Salud Mental La Rioja, Mariví Ercilla, que han insistido en la necesidad de seguir tendiendo la mano a los medios de comunicación para facilitarles las herramientas necesarias para poder realizar bien su trabajo y apostar por una comunicación responsable y que ayude en la integración.

Las IV Jornadas de Salud Mental han contado con el patrocinio del Gobierno de la Rioja, la Asociación de Salud Mental de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Fundación Ibercaja.