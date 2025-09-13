La Asociación de Vendimiadores de Logroño entregará su Pañuelo de Honor 2025 a las nueve peñas de la ciudad - ASOCIACIÓN DE VENDIMIADORES

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vendimiadores de Logroño ha adelantado este sábado que su Pañuelo de Honor 2025 se entregará "a las nueve peñas de Logroño, reconocidas como el alma y la luz de las fiestas de San Mateo".

La entrega se realizará en un acto que se celebrará el próximo 25 de septiembre a las 18,30 horas en el Parque Gallarza, "en una jornada cargada de emoción, tradición y participación ciudadana".

El programa de actividades, como adelanta la asociación, comenzará a partir de las 18 horas, con el Taller 'Crea tu Traje Regional', una "propuesta creativa y divertida para que grandes y pequeños diseñen su propia versión del traje típico riojano".

A las 18,30 horas será el acto de entrega del Pañuelo de Honor, con el "reconocimiento oficial a las peñas por su papel fundamental en la vida festiva de la ciudad".

Acto seguido, a las 19 horas, tendrá lugar el Pisado de Uva, "actividad simbólica que conecta con nuestras raíces vitivinícolas y que pondrá el broche final a la jornada".

La Asociación invita "a todas las asociaciones festivas, a los logroñeses y logroñesas, y a todo aquel que venga a disfrutar de San Mateo, que venga al Parque Gallarza a sumarse a esta celebración que rinde homenaje a quienes hacen vibrar nuestras fiestas con alegría, compromiso y tradición".

"El Pañuelo de Honor 2025 será, sin duda, uno de los momentos más especiales de este San Mateo. ¡Logroño está listo para celebrarlo como se merece!", finalizan desde la Asociación de Vendimiadores de Logroño.