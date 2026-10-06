ASPACE-RIOJA pide apoyos que permitan a familias de personas con parálisis cerebral cuidar sin renunciar a sus proyectos

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aspace-Rioja reivindicará en este Día la necesidad de visibilizar la realidad de las familias de personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo y reclamar un cambio de mirada que sitúe los cuidados como una responsabilidad compartida entre familias, administraciones públicas y sociedad.

La entidad se sumará así a la campaña #CuidarSinRenunciar de Confederación ASPACE con el objetivo de reflejar cómo las familias de personas con parálisis cerebral viven permanentemente anticipándose a las necesidades de apoyo, organizando recursos, conciliando tiempos y planificando cada detalle para sostener los cuidados.

Bajo el lema 'El mejor regalo es cuidar sin renunciar', Confederación ASPACE lanza además una llamada a la corresponsabilidad, reivindicando que las administraciones públicas también deben anticipar respuestas y garantizar apoyos suficientes para que las familias no afronten solas esta tarea.

Entre las medidas que reclama el Movimiento ASPACE con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, se encuentran un sistema público de apoyos suficiente durante toda la vida, Atención Temprana continuada mientras existan necesidades de apoyo, prestaciones y medidas de conciliación adaptadas a las familias, más recursos residenciales y apoyos comunitarios especializados, suficientes servicios de respiro familiar y apoyo psicológico y una financiación adecuada para garantizar apoyos especializados.