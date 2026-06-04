'Asprodema' elegirá el 18 de junio una nueva Junta Directiva tras la dimisión de la anterior

Archivo - Concentración de Asprodema junto a la sede de la entidad - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asprodema elegirá el 18 de junio, en una asamblea general a las 18,00 horas, en el Centro Cultural Fundación Caja Rioja de Logroño, una nueva Junta Directiva tras la dimisión, el 30 de mayo, de la anterior. Antes, el 29 de mayo cesaron a la directora general del Grupo, según ha podido conocer Europa Press.

Se da la circunstancia que en marzo y abril se desarrollaron, junto a la sede logroñesa, situada en la plaza Martínez Flamarique, concentraciones en las que los trabajadores del Grupo Asprodema (La Rioja) denunciaron un clima laboral "irrespirable" y una gestión autoritaria.

Ahora, el equipo gestor ha remitido comunicado a los trabajadores y a los socios, en la que informa "con transparencia y calma" algunos "cambios" que se han producido en la dirección de 'Asprodema'.

Han señalado que "la Junta Directiva que ha acompañado a la entidad hasta el pasado 30 de mayo de 2026 presentó su dimisión colectiva en esa fecha. Asimismo, el 29 de mayo se procedió al cese de la directora general de la entidad".

"Somos conscientes de que estas noticias pueden generar dudas o incertidumbre, y precisamente por eso queremos ser los primeros en deciros con claridad: ASPRODEMA está bien y sigue aquí para vosotros. Somos conscientes de que la situación actual no es fácil", han señalado.

La entidad "se encuentra en un vacío de poder que tiene consecuencias reales en la gestión diaria: sin Junta Directiva ni Dirección General, existen limitaciones importantes en la toma de decisiones y en la gestión administrativa". Trámites que "en condiciones normales serían rutinarios (contrataciones, autorizaciones, gestiones económicas) requieren ahora de soluciones alternativas y tiempos distintos", ha reseñado.

Esto, continúa 'Asprodema', "puede generar momentos de incertidumbre o esperas que entendemos que no son cómodas, y queremos que sepáis que somos plenamente conscientes de ello". Las cinco directoras de servicio "estamos trabajando para que esta situación afecte lo menos posible al día a día de los servicios, coordinándonos con el equipo transversal para gestionar cada situación de la mejor manera posible", han añadido.

Con ello, han querido dejar claro que "no estáis solos en esto; podéis contar con nosotras". Han recordado que 'Asprodema es una entidad sólida, con más de 40 años de historia trabajando junto a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en La Rioja". Esa trayectoria, "construida día a día entre todos, no se detiene. Juntos somos más fuertes", han asegurado.

En los próximos días, el 18 de junio, la entidad celebrará su Asamblea General, en la que los socios "elegirán una nueva Junta Directiva que tomará el relevo con ilusión y con el respaldo de toda la organización". "Es un paso natural en la vida de cualquier asociación, y una oportunidad para seguir creciendo", han concluido.