ASUR cumple 30 años de un voluntariado que "reconcilia" con la vida y "da renovados ánimos"

Voluntariado de ASUR con las autoridades, como el presidente riojano, Gonzalo Capellán; y el presidente de la entidad, Carlos Villar, y el acto Pepe Viuyela - UR

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR), Carlos Villar, catedrático de Filología Inglesa, ha destacado hoy cómo el voluntariado le "reconcilia" con la vida y le da "renovados ánimos".

El Aula Magna del Edificio Quintiliano ha acogido, en la mañana de hoy, el acto conmemorativo de los treinta años de ASUR, de la mano de Pepe Viyuela, miembro activo de la ONG Payasos sin Fronteras.

Han acudido la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago; el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández; y la concejala de Educación, Infancia y Juventud, Laura Lázaro.

Desde el curso 1995-96, ASUR lleva coordinando proyectos de voluntariado entre estudiantes universitarios de La Rioja y formando a miles de jóvenes en el voluntariado.

En estos treinta años, se estima que el número de personas que han colaborado con ASUR, en su mayoría durante su etapa de estudiantes en la Universidad de La Rioja, supera las 2.000.

Fundada por Carlos Villar, ASUR cuenta este curso con 120 estudiantes que proceden, principalmente, de los Grados de Educación Infantil, Primaria y Trabajo Social; y también incluye estudiantes de Derecho, Estudios Ingleses, Enfermería, Geografía e Historia, Química y GADE.

Momentos antes del acto, y en declaraciones a los medios de comunicación, Villar ha confesado que, estar al frente de ASUR y haber sido testigo de promociones de jóvenes "tan voluntariosos, con ganas de entregar su tiempo y sus ganas y con tanto entusiasmo", le "reconcilia con el género humano".

"A mí me sirve para pensar que, efectivamente, esos diagnósticos agoreros" sobre la juventud "no son realmente acertados", ha señalado considerando que "sigue habiendo gente joven, alumnos, chicos y chicas, que están dispuestos a entregar su tiempo y sus ganas y su entusiasmo a personas que lo necesiten".

Estos treinta años, ha relatado, se han visto "historias muy bonitas". En concreto, se ha referido a una chica, procedente de una familia migrante y con dislexia, a la que ASUR ayudó y, ahora, es maestra y voluntaria.

"Tenía serias dificultades educativas y gracias al apoyo de los voluntarios de ASUR, salió adelante", ha relatado explicando que ella reconoce que "no sólo le dieron una formación académica, sino que también un apoyo humano".

El actor Pepe Viyuela ha explicado que ASUR se ha desarrollado en paralelo con Payasos Sin Fronteras, la cual, ha contado, le ha ayudado a "entender muchas cosas y poner los pies en la tierra".

Ha coincidido en que "la juventud es muy solidaria y lo demuestran constantemente". Es, ha dicho, "el motor del futuro". "Veo entusiasmo, veo ilusión, la misma que yo tenía", ha añadido.