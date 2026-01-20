Atención Primaria refuerza la plantilla de profesionales de la Zona Básica de Arnedo

LOGROÑO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, Begoña Ganuza, ha dado cuenta de las actuaciones realizadas en la Zona Básica de Salud de Arnedo en los últimos meses destacando el refuerzo de plantilla de profesionales. Lo ha hecho en la reunión del Consejo de Salud del municipio riojano.

Como ha afirmado, el refuerzo de la plantilla de profesionales que atienden a la población de este entorno es una de las principales cuestiones que se abordaron, tras el despliegue durante 2025 de los nuevos perfiles profesionales (farmacéuticos, optometristas, y psicólogos del programa 'Saludablemente') y la incorporación en este mes de enero de un nuevo enfermero de Salud Mental, un puesto muy reclamado, y un técnico en administración sanitaria que está contribuyendo a agilizar el acceso de los pacientes y cubrir trabajo burocrático.

Asimismo, se ha implantado el proyecto de atención a residencias de mayores que se coordina desde Atención Primaria, pero que cuenta con la intervención de otras especialidades como Geriatría, Paliativos y Hospitalización a Domicilio. El centro cuenta desde el 1 de diciembre con una nueva directora.

Ganuza explicó cómo en estos momentos todos los cupos de atención a pacientes del Centro de Salud de Arnedo están cubiertos, dos de ellos con personal interino por cubrir una jubilación y una baja por maternidad. Con todo, la asistencia está totalmente garantizada igual que ocurre con el Punto de Atención Continuada (PAC), en el que se incorporan refuerzos cuando es preciso, como los días 20 y 21 de marzo en los que la localidad celebrará sus fiestas de invierno y se incorporarán un médico y una enfermera más.

En relación al equipamiento, el año pasado se renovó la sala de rayos X y se dotó al centro de nuevos equipos como retinógrafos portátiles, ecógrafos, para pruebas rápidas de laboratorio, material para la biblioteca y un panel interactivo para docencia, entre otros.

La gerente de Atención Primaria también desgranó los resultados de los nuevos proyectos puestos en marcha desde el SERIS, en concreto el desarrollado con farmacéuticas para mejorar la seguridad de los pacientes y 'Saludablemente'. En el programa de apoyo emocional, se han valorado 238 pacientes, de los que han aceptado iniciar una terapia el 72%. En terapia grupal han participado o participan 142 pacientes, con un reducido índice de abandono del 9,8% que confirma la alta adherencia a la estrategia. La nota media de satisfacción con el programa es de 9,4. Además, el 19,5% de los pacientes prevé retirar los fármacos de forma progresiva y un 56,1% manifiesta su intención de reducirlo. La demora media de una consulta es de 3,5 días.

En el programa de farmacia, se han detectado 280 incidencia en 54 pacientes atendidos; las más frecuentes (34,6%) estaban relacionadas con la forma farmacéutica, dosis, pauta o duración incorrecta; el 16.8% interacciones farmacológicas relevantes; el 14,6% reacciones adversas medicamentosas y el 8,6% prescripciones que cumplen criterios para prescribir.

DIÁLISIS EN EL HOSPITAL DE CALAHORRA

Durante la reunión del Consejo de Salud, la gerente de Atención Primaria abordó algunos aspectos sobre el Hospital Universitario de Calahorra, por ejemplo, las relativas al servicio de Diálisis, que ha experimentado una adaptación de los turnos impulsada por la Jefatura de Servicio de Nefrología y los propios profesionales con el objetivo de ofrecer una mejor asistencia a los pacientes.

De este modo, Ganuza aseguró que con estos cambios se busca mejorar la atención, y no el desplazamiento de los enfermos a otros centros. De hecho, el Servicio de Nefrología en el Hospital de Calahorra se ha reforzado recientemente con la incorporación de un nuevo especialista, siendo en estos momentos cuatro nefrólogos, en lugar de tres, los que atienden al mismo número de pacientes.

Se trata de una muestra más de la apuesta del SERIS por potenciar el hospital de referencia de La Rioja Baja, que desde su integración ha ido incrementando prestaciones y servicios, apostando por la innovación e incorporando equipos tan novedosos como el DORIA para Oftalmología que se apoya en Inteligencia Artificial para una atención más ágil y precisa.

También en el capítulo de Personal se están fortaleciendo las plantillas, como se ha visto en Nefrología y en otras especialidades y unidades como en Urgencias donde este otoño sumaron cuatro nuevos profesionales.