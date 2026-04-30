Audiencia Provincial confirma de forma definitiva la inadmisión de la querella de Transportes Royo contra CETM La Rioja

Archivo - Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR) de Transportes Royo - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado un auto por el que se desestima el recurso de apelación interpuesto por Transportes Royo S.L. contra la resolución que inadmitía la querella presentada por parte de esta empresa transportista contra Francisco Javier Arnedo y Javier Cámara, presidente y secretario general de CETM La Rioja, respectivamente, y contra la propia organización profesional riojana "por injurias y calumnias". Esta resolución, conocida en el día de ayer, es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

La querella, interpuesta por Transportes Royo acusaba a los representantes de la patronal riojana "de calumnias e injurias por las informaciones y opiniones vertidas en referencia a la puesta en marcha del cada vez más controvertido polémico y cuestionado Centro Logístico Intermodal de La Rioja", ha señalado la entidad en un comunicado.

El auto que Transportes Royo recurría y que ahora se ha desestimado "ponía de manifiesto que desde CETM La Rioja en ningún momento se vertieron acusaciones falsas, ni diversas imputaciones mendaces a fin de menoscabar el prestigio profesional de Transportes Royo".

El citado auto fue tajante al afirmar que, "analizadas las notas de prensa objeto del litigio, se deducía que habían sido redactadas en conjunción con el informe del Consejo Consultivo de La Rioja y la auditoría efectuada por la consultora KPMG, habida cuenta de que estos informes sí ponían de manifiesto ciertas irregularidades durante la ejecución del proyecto del CLIR".

Ello suponía "dotar a toda manifestación vertida desde CETM La Rioja de cierto respaldo o base fáctica a la atribución de los hechos que se formulaban en las citadas notas de prensa, lo que no permitía considerar que en el presente supuesto se traspasara el ámbito de la libertad de información o de expresión que ampara a CETM La Rioja, su presidente y secretario general y que, en consecuencia, se produjo una conducta que fuera merecedora de reproche penal por encuadrarse en el ámbito de los delitos de calumnias o injurias".

Cabe recordar que, si bien CETM La Rioja siempre se ha mostrado crítica con la millonaria concesión (3,65 millones de euros) a Transportes Royo para la puesta en marcha del CLIR, todos los argumentos esgrimidos por la patronal del transporte de La Rioja "han estado respaldados tanto por el informe del Consejo Consultivo de La Rioja como por la auditoría efectuada por la consultora KPMG y, muy recientemente, también por una carta remitida por la Comisión Europea en la que su Dirección General de Competencia reconoce que las ayudas recibidas por la empresa Transportes Royo para la puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal de La Rioja podrían incurrir en graves ilegalidades, toda vez que no descarta pedir la devolución de la ayuda a Transportes Royo".