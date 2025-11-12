Auge deporte femenino, mejoras en rutas y más formación, avances de Juegos Deportivos 25-26, que cuentan con 990 equipos

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El auge del deporte femenino, las mejoras en las rutas para minimizar el número de desplazamientos y la formación de técnicos y monitores para garantizar la seguridad en las pistas y campos de fútbol son algunos de los principales avances que presenta el programa de Juegos Deportivos que, en esta edición, se compone de 33 jornadas ordinarias, con 990 equipos y 20.000 participaciones.

Todo ello está dotado con 1,3 millones de euros. Así lo han presentado este miércoles el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona.

José Luis Pérez Pastor ha querido poner en valor "el esfuerzo" organizativo de estos Juegos Deportivos, un programa que lleva décadas funcionando y es "muy querido" por todas las familias porque "tiene una gran incidencia en la organización de la agenda más complicada que existe; la de los niños".

Además, este programa "une distintos ámbitos de actuación como es el deporte, la edad escolar y la familia y los pone en contacto con los valores de convivencia, socialización y la sana competitividad".

Una iniciativa, individual y de equipos, "que cuida la idea de que el deporte debe estar presente desde los primeros estadios educativos", ha afirmado.

LA RIOJA, "UNA TIERRA DE GRANDES CAMPEONAS"

Pérez Pastor ha dado cuenta de algunas de las mejoras que presenta esta edición como ha sido el auge del deporte femenino, "una señal que queremos fomentar en nuestra ccaa". Como ha reconocido "La Rioja ya es una tierra de grandes campeonas pero también el deporte de base femenino ha crecido bastante".

Además ha reconocido que, en esta edición 2025-2026 se han mejorado las rutas "para minimizar el número de desplazamientos" con el fin de "organizar las idas y vueltas de las competiciones".

Todo ello sin olvidar la importancia de la formación. Como explica en el año 2027, para poder ser técnico de Juegos Deportivos hará falta una serie de formaciones como, por ejemplo, en primeros auxilios y, al respecto, "ya estamos dando la oportunidad de que los técnicos se vayan formando en este contenido".

Pero también -ha indicado- se fomenta la formación en la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia "para evitar todo lo que no queremos en el deporte".

FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS

Por su parte, Diego Azcona ha querido profundizar más en la formación en primeros auxilios explicando que, aquellos interesados e involucrados en estos ámbitos (sobre todo monitores y técnicos) podrán acceder a ellos, primero con un curso online y después con citas presenciales tanto en Logroño como en Rioja Alta y Rioja Baja.

Además de en Logroño, estarán en el mes de diciembre en Arnedo (1 de diciembre), Calahorra (4 de diciembre) y Alfaro (11 de diciembre) y también en Haro (3 de diciembre), Nájera (10 de diciembre) y Santo Domingo el 16 de diciembre. Estarán impartidos por Cruz Roja.

"Les permitirá aprender técnicas importantes para ayudar a los deportistas que, aunque esperemos que no se produzcan nunca, solventarán esos momentos complicados", ha subrayado.