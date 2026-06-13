El Aula Medioambiental de La Grajera celebra el Día Mundial de los Océanos con un cuentacuentos

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LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera organiza una actividad especial para celebrar el Día Mundial de los Océanos con un cuentacuentos en el que estos serán los grandes protagonistas. La actividad, dirigida a personas de todas las edades, tendrá lugar el sábado 13 y el domingo 14 de junio en dos turnos, a las 11,15 y a las 12,30 horas.

A través de los cuentos, las personas participantes podrán descubrir la riqueza de los ecosistemas marinos y conocer algunas de las especies que habitan en ellos. De una forma amena y participativa, la actividad fomentará el respeto por el medio ambiente y la importancia de adoptar pequeños hábitos cotidianos que contribuyan a la conservación de nuestros mares y océanos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/cuenta-cuentos-sobre-los-ocean... o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.