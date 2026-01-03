El Aula Medioambiental de La Grajera da la bienvenida a 2026 con un taller de alfarería sin horno

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

El Aula Medioambiental de La Grajera inicia el año 2026 con una propuesta creativa y educativa: un taller de alfarería sin horno, una actividad pensada para acercar a los más pequeños a una tradición artesanal vinculada al entorno de La Grajera.

El taller, dirigido a niños y niñas a partir de 6 años, se desarrollará el sábado 3 y el domingo 4 de enero, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Durante la actividad, los participantes aprenderán a modelar arcilla con sus propias manos, creando objetos y pequeños adornos, al tiempo que descubren cómo la arcilla de La Grajera y su entorno ha sido utilizada tradicionalmente para la elaboración de tejas, ladrillos y piezas cerámicas.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/alfareria-sin-horno-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.

Durante el mes de enero, se han programado los siguientes talleres didácticos:

10 y 11 de enero: Taller entorno a la Grajera.

17 y 18 de enero: Taller de cuentacuentos.

24 y 25 de enero: Taller calco de cortezas.