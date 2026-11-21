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LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita a disfrutar este fin de un taller de manualidades con materiales reciclados. La actividad tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas, y tendrá una duración de una hora y quince minutos.

Durante el taller, los participantes descubrirán cómo transformar materiales de uso cotidiano en nuevos objetos, dando una segunda vida a elementos que habitualmente una vez usados terminan en la basura. Bolsas de papel, rollos de cartón, hueveras o bolsas de plástico serán algunos de los materiales utilizados en este taller.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://logrono.es/-/manualidades-con-material-reciclable o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

La última actividad del mes tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre y consistirá en un taller de manualidades con materiales de la naturaleza.