El Aula Medioambiental de La Grajera propone un taller de reciclaje para toda la familia este fin de semana

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LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin de semana a participar en un taller de reciclaje dirigido a personas de todas las edades a partir de 6 años.

La actividad se desarrollará el sábado 20 y el domingo 21 de junio en dos turnos cada día, a las 11,15 y a las 12,30 horas, y permitirá a los participantes descubrir cómo transformar materiales de desecho en originales y útiles creaciones.

A través de esta propuesta, se fomenta la reutilización de materiales y la creatividad, promoviendo hábitos sostenibles y el cuidado del medio ambiente de una forma práctica y divertida.

Además, se anima a los asistentes a llevar materiales que tengan en casa para darles una segunda vida y convertirlos en nuevos objetos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/taller-de-reciclaje-logrono o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.