Aula Viva San Román iniciará en breve sus actividades como espacio de cuidado y encuentro vinculado a la naturaleza - AULA VIVA SAN ROMÁN

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

En San Román de Cameros, los espacios de Aula Viva van tomando forma. El proyecto avanza con el propósito de iniciar en breve sus primeras actividades y convertirse progresivamente en un lugar de encuentro vinculado al bienestar emocional, la naturaleza y la vida comunitaria.

Aula Viva nace para ofrecer un entorno cercano y cuidado en el que desarrollar talleres, encuentros, propuestas de ecoterapia, actividades intergeneracionales y experiencias grupales.

Su finalidad es acompañar a las personas y, al mismo tiempo, contribuir a mantener vivos los vínculos sociales y la capacidad de iniciativa de los pequeños municipios.

Las obras permitirán disponer de diferentes ambientes para la acogida, el descanso, la convivencia y el trabajo individual y en grupo. El huerto y los espacios exteriores permitirán que la relación con la naturaleza forme parte de la propia experiencia.

"Aula Viva nace de una idea sencilla: crear un lugar donde las personas puedan detenerse, encontrarse y sentirse acompañadas, especialmente cuando atraviesan un proceso de pérdida o duelo, o una etapa de especial vulnerabilidad; un espacio para recuperar el vínculo consigo mismas, con los demás y con la naturaleza. Cuidar a las personas y al territorio responde a un mismo propósito: mantener vivas las raíces y sembrar comunidad", explica Óscar Santolaya, promotor del proyecto.

La propuesta integra la experiencia profesional de Óscar Santolaya como ingeniero técnico agrícola, especializado en el desarrollo de proyectos rurales y medioambientales, con su labor como psicólogo en procesos de acompañamiento emocional. Esta doble perspectiva permite abordar Aula Viva con una base técnica sólida y, al mismo tiempo, con una atención especial a las necesidades humanas, los procesos personales y la creación de relaciones significativas.

Aula Viva no pretende ser únicamente un espacio físico. Su vocación es convertirse progresivamente en un punto de encuentro abierto a profesionales, asociaciones, habitantes del Camero Viejo y personas interesadas en el bienestar emocional, el cuidado comunitario y la relación con la naturaleza.

El proyecto se desarrolla con el apoyo del Gobierno de La Rioja, dentro de las iniciativas destinadas a impulsar proyectos emblemáticos vinculados al reto demográfico y la revitalización del medio rural. Próximamente se dará a conocer el programa de las primeras actividades, así como las distintas formas de participación y colaboración con Aula Viva.