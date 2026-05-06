Las aulas riojanas escriben el futuro de la Unión Europea: "La democracia es un valor que se defiende"

Acto de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los centros participantes en el proyecto Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo se han trasladado, en la mañana de hoy, a la Cámara riojana en un acto en el que han relatado cómo, con su trabajo en el aula, escriben el futuro de la Unión Europea resaltando "la democracia es un valor que se defiende".

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha intervenido en el acto, promovido por los centros educativos que este curso forman parte del proyecto y organizado por el IES Comercio, con motivo de la conmemoración, el próximo sábado, del Día de Europa.

Las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo este curso 2025/2026 son el Instituto de Enseñanzas Secundarias (IES) Comercio y el IES Escultor Daniel, ambos de Logroño; y el IES Virgen de Vico, de Arnedo.

Este último no ha podido acudir por estar en Bruselas dentro de este programa educativo que ha llevado a sus participantes, además de a trabajar en el aula, a compartir experiencias en otros países así como a reunirse con los eurodiputados riojanos Esther Herranz y Cesar Luena.

Al acto de hoy han asistido, además, los centros educativos que cuentan con experiencia en el programa y ejercen como Escuelas Mentoras: CPC Santa Teresa Fundación Escuela Teresiana de Calahorra, IES La Laboral de Lardero y Alcaste-Las Fuentes, de Logroño.

Los alumnos, entre sus intervenciones, han creado, con piezas como en un puzzle, un mapa de La Rioja europeizado que, posteriormente, han rodeado de estrellas.

Han resaltado cómo el trabajo realizado en las aulas no es un programa añadido, sino una idea vertebradora sobre el valor de la Unión Europea y la defensa de sus valores: la paz, la democracia, la solidaridad, la inclusión, la sostenibilidad y el respeto.

La presidenta del Parlamento, en su intervención, no ha pasado por alto que este año 2026 España conmemora el 40 aniversario de su adhesión a la Unión Europea. También se celebra el 30 aniversario de La Oficina de La Rioja en Bruselas. "Y en estas cuatro décadas hemos crecido en derechos y en oportunidades", ha resaltado.

"Sabemos", ha subrayado, "que es fundamental que nuestra voz sea escuchada y, también, atendida y que podamos seguir impulsando juntos una comunidad fuerte, próspera y unida. Y para eso, contamos también con vosotros, el alumnado participante en el programa de las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo", ha dicho.

Ha querido insistir en algo que ha considerado "fundamental, la importancia de que la juventud participe y conozca las instituciones que le representan". "Y es que la política bien entendida y bien practicada es la herramienta más poderosa que tenemos para poder transformar la realidad", ha visto.