Autecnia Ebro, Elliot Cloud, Mascobeauty, Nekoescalada y Solver Key Iberia representarán a La Rioja en los TOP 101

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas riojanas Autecnia Ebro, Elliot Cloud, Mascobeauty, Nekoescalada y Solver Key Iberia han sido seleccionadas para participar en la final de la tercera edición de Top 101 Spain Up Nation, reconocimientos al emprendimiento con impacto en España y que se entregarán los próximos 18 y 19 de noviembre en Logroño.

Los miembros del Comité Nacional acordaron la selección definitiva de los proyectos empresariales tecnológicos tras analizar las candidaturas y las valoraciones realizadas en las distintas fases territoriales y nacionales del proceso de selección. En este proceso, todas las agencias de desarrollo regional españolas (ADR) han evaluado las candidaturas de las empresas en dos fases: regional y nacional.

En la primera, los Comités Regionales seleccionaron a las startups finalistas de cada territorio, valorando criterios como el equipo promotor, el potencial de crecimiento e internacionalización, la viabilidad o la coherencia de las previsiones. Por su parte, en la fase nacional, los miembros del comité completaron el listado final con las empresas con mejores puntuaciones en el ranking de impacto, hasta conformar las Top 101.

En esta III edición, se han registrado un total de 367 candidaturas de empresas de todas las comunidades y ciudades autónomas, de las que los diferentes Comités Regionales seleccionaron 69 finalistas que pasaron directamente a la fase nacional.

Durante el análisis de las empresas candidatas se ha evidenciado, un año más, el alto grado de innovación y tecnología, así como la diversidad y el dinamismo del ecosistema emprendedor español.

La ADER como anfitriona Las 101 empresas seleccionadas en esta edición se entregarán el próximo mes de noviembre durante la gala de entrega de los reconocimientos Top 101 Spain Up Nation, acto central de la edición 2026. El evento, considerado uno de los principales puntos de encuentro del emprendimiento innovador en España, se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Logroño.

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), como miembro del Foro ADR, ejerce de anfitriona de esta tercera edición. Con motivo de la celebración de los reconocimientos, ha preparado un amplio programa de actividades que incluirá ponencias, mesas de debate, encuentros profesionales y espacios de networking, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades de negocio y la conexión entre emprendedores, empresas, inversores e instituciones de todo el país.

Los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation son una iniciativa impulsada por ENISA y las agencias de desarrollo regional para identificar, impulsar y dar visibilidad a empresas innovadoras y de base tecnológica que destacan por su potencial de crecimiento y por su capacidad para generar impacto económico, social y medioambiental.

EMPRESAS RIOJANAS SELECCIONADAS

Autecnia Ebro S.L es un integrador de sistemas especializado en automatización industrial, control de procesos y transformación digital OT para clientes industriales. Desarrollan proyectos llave en mano que abarcan ingeniería eléctrica, programación PLC/SCADA, fabricación de cuadros eléctricos, PEM y commissioning de sistemas avanzados. Su objetivo es ayudar a la industria a mejorar su productividad, eficiencia y fiabilidad mediante soluciones tecnológicas seguras y de alto valor añadido.

Elliot Cloud S.L. es una es una compañía tecnológica especializada en inteligencia operativa e inteligencia artificial. Su plataforma conecta e integra datos, sistemas y aplicaciones mediante una capa semántica común, permitiendo transformar información dispersa en conocimiento útil para la toma de decisiones, la automatización de procesos y la gestión inteligente de infraestructuras y organizaciones.

Mascobeauty Company S.L es la primera dermocosmética natural premium para perros con fórmulas desarrolladas de cero en laboratorio bajo estándares de cosmética humana. Crean una nueva categoría, skincare real para perros, personalizando las rutinas de prevención de enfermedades de piel por raza de perro. Transforman el cuidado animal en salud real de la piel, elevando el bienestar y el estándar de toda una industria.

Neko Escalada S.L., es una sala comercial de escalada de búlder, con centro en Logroño y una segunda apertura en curso en Valencia. Ofrecen actividades para todos los públicos, eventos y competiciones, bar/cafetería y venta de material, combinando la práctica deportiva con la creación de comunidad. Neko Escalada es un lugar en el que divertirse, socializar y ponerse en forma. El modelo de negocio está basado en su equipo, como componente principal y tienen el objetivo estratégico de conseguir abrir diez salas en 12 años.

Solverkey es una empresa que impulsa la digitalización empresarial mediante tecnología, software a medida e inteligencia artificial. Su experiencia en IA y telecomunicaciones les ha permitido desarrollar SKAI, su solución de IA, automatiza e integra las comunicaciones de las empresas en canales como telefonía, WhatsApp, email, Teams o Slack. También desarrollan SKAI Hoster, una solución especializada que transforma y optimiza la gestión y comunicación con huéspedes del sector turístico.