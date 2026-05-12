Los autónomos riojanos cobran una pensión de jubilación 636,27 euros menos que los asalariados, dice UPTA

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LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) critica "la enorme desigualdad" existente entre las pensiones que perciben los trabajadores autónomos y las de los asalariados en La Rioja, según los últimos datos oficiales correspondientes a abril de 2026. La pensión media de jubilación de los autónomos riojanos se sitúa en 1.091,30 euros mensuales, mientras que la correspondiente a los trabajadores del Régimen General alcanza los 1.727,57 euros, lo que supone una diferencia de 819,34 euros al mes.

En el conjunto de las prestaciones, la brecha también resulta especialmente significativa. La pensión media total de los autónomos en La Rioja alcanza los 994,27 euros mensuales, frente a los 1.520,64 euros del Régimen General, una diferencia de más de 526,38 euros mensuales. Actualmente, La Rioja cuenta con 18.803 pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de las que 13.2132 corresponden a pensiones de jubilación.

UPTA considera que esta situación es consecuencia de décadas de cotizaciones mínimas motivadas por la inestabilidad de ingresos y las dificultades económicas que históricamente ha atravesado una gran parte del colectivo autónomo. La organización insiste en la necesidad de aplicar medidas específicas que permitan corregir progresivamente la desigualdad estructural entre regímenes y garantizar pensiones dignas para los trabajadores por cuenta propia.

Entre las principales reivindicaciones de UPTA destacan una mejora específica de las pensiones mínimas del RETA; el fortalecimiento del sistema de cotización por ingresos reales; el incremento progresivo de las bases medias de cotización; una mayor protección social para las nuevas generaciones de autónomos; y medidas correctoras que permitan reducir la brecha histórica entre regímenes.

La Rioja presenta una de las mayores diferencias del país entre las pensiones de los autónomos y las del Régimen General por lo que califica de "inaceptable" que un trabajador autónomo cobre más de 636,27 euros menos de pensión después de toda una vida de trabajo. La Organización insiste en que "las cotizaciones del presente deben aumentarse de forma progresiva para garantizar pensiones dignas en el futuro" y considera fundamental "el avance del sistema de cotización por ingresos reales para evitar que las próximas generaciones de autónomos sigan sufriendo esta desigualdad".

"Reducir la brecha histórica entre las pensiones de los autónomos y las de los asalariados debe convertirse en una prioridad política y social. No podemos permitir que miles de autónomos riojanos afronten su jubilación con prestaciones insuficientes", concluyen.