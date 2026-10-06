Los autores riojanos protagonistas del III Festival Rioja Cómic que también contará con invitados de referencia

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, presentan la programación completa del próximo Festival Rioja Cómic - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá del 15 al 18 de octubre la tercera edición del Festival Rioja Cómic, una cita organizada por el Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), que reunirá a destacados nombres de la narrativa gráfica nacional y ofrecerá cuatro jornadas de encuentros, talleres, exposiciones, feria y propuestas participativas para públicos de todas las edades. Habrá protagonismo para autores riojanos.

La ilustradora y viñetista Flavita Banana; la historietista Cristina Durán y el guionista Miguel Ángel Giner Bou; la autora e ilustradora Quan Zhou, y los artistas Adri Torres y Manuel Romero serán algunos de los protagonistas de una programación que extenderá sus actividades por el IRJ, la Biblioteca de La Rioja y la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha subrayado el carácter intergeneracional de una programación concebida para que el cómic y las distintas aficiones vinculadas a este ámbito funcionen como un punto de encuentro entre públicos de distintas edades.

"Queremos que el IRJ sea una plaza del pueblo, un espacio abierto en el centro de Logroño donde tengan cabida estas aficiones y donde jóvenes y mayores puedan encontrarse, conversar y compartir un ocio sano y creativo", ha resaltado.

Por su parte, el director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, ha indicado que "hemos diseñado esta tercera edición con mucho cariño y con la voluntad de seguir creciendo, de seguir tejiendo redes entre el sector riojano y entre todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que tienen inquietudes en este mundo", ha explicado, antes de destacar el papel que desempeñan conjuntamente el IRJ, la ESDIR y la Biblioteca de La Rioja como "un triángulo" que articula buena parte de las actividades del festival.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el jueves 15 de octubre con una jornada especialmente dirigida al público escolar. Durante la mañana, el IRJ acogerá cuatro pases de talleres de cómic con Manuel Romero para alumnado de sexto de Primaria, además de una propuesta sobre cómic y corresponsabilidad para estudiantes de Secundaria.

Ya por la tarde, Adri Torres, artista cuya trayectoria combina ilustración y creación gráfica, inaugurará una intervención en el escaparate del IRJ que combinará monumentos reconocibles de La Rioja con superhéroes y personajes de animación, una propuesta que permitirá al artista riojano mostrar un nuevo proyecto en un espacio especialmente visible desde la calle.

Torres, cuya trayectoria le ha llevado a trabajar también con personajes del universo Marvel, será además uno de los protagonistas de las actividades de la ESDIR. La primera jornada se cerrará en la Biblioteca de La Rioja con una conversación con Flavita Banana, moderada por Virginia Yoldi.

El viernes 16, la programación incorporará las conferencias de Adri Torres; de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou, autores de una reconocida trayectoria en el ámbito de la historieta, y de Quan Zhou, ilustradora, autora de cómic y creadora vinculada a la representación de la identidad y la experiencia de las comunidades asiáticas en España, que presentará 'Andaluchinas por el mundo'.

Las tres citas se celebrarán en la ESDIR y estarán abiertas no solo a su alumnado, sino también a cualquier persona interesada en conocer de primera mano la experiencia profesional de los autores. La actividad continuará por la tarde en el IRJ con la inauguración de la feria del cómic, la exposición LEGO 'La Rioja en piezas' e incorporará este año una novedad que se desvelará durante el festival, y los espacios participativos de Aventum, K-POP y Erveca.

Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou impartirán además un taller dirigido a mayores de 16 años. El IRJ trasladará asimismo parte de su actividad al exterior con 'Viñetas con Pizarrín', una propuesta que permitirá al público acercarse entre las 18,00 y las 19,00 horas a la creación de viñetas en directo en un estand instalado en la calle.

La jornada concluirá con la mesa redonda 'Aprender historia con cómics y libros ilustrados', que servirá de marco para la inauguración de la exposición 'La Rioja en un TRIS'. Moderada por Óscar Robles, gerente del Instituto de Estudios Riojanos (IER), reunirá a Tris, Manuel Romero, Antonia Santolaya, Pedro Espinosa, César Herce, Enrique Cabezón, Diego Rodríguez-Robredo, Adriana Bañares, de Editorial Aloha, Alfonso Sevilla, de La Fanzineta, y Nerea Fernández, de ACD Cómic. Al finalizar se celebrará una firma de ejemplares y prints.

El sábado 17, Quan Zhou impartirá un taller de fanzine autobiográfico para jóvenes y adultos a partir de 16 años, mientras que Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou mantendrán una conversación en la Biblioteca de La Rioja, moderada por Virginia Yoldi.

El IRJ acogerá también un taller de AK dirigido a público infantil y juvenil y, por la tarde, una pasarela cosplay presentada por Mikoto, con Meiko y Srstrange como integrantes del jurado y la colaboración de AK. La última jornada, el domingo 18, ofrecerá un nuevo taller de Adri Torres para público infantil y juvenil y una conversación con Quan Zhou en la Biblioteca de La Rioja.

El programa incluirá además un taller de cosplay con Mikoto, en colaboración con Meiko y Srstrange, y el 'Desafío Creativo' LEGO, a cargo de David y Diego Escalona, dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 16 años.

EXPOSICIONES Y ESPACIOS PARTICIPATIVOS

El Festival Rioja Cómic ampliará su actividad más allá de las cuatro jornadas centrales con una programación expositiva que permitirá acercarse a diferentes épocas, lenguajes y formas de entender la narrativa gráfica.

Desde el 1 de septiembre y hasta el 24 de octubre, el Centro Fundación Caja Rioja La Merced y la Biblioteca de La Rioja acogen 'TEBEOS. La historia de la narrativa gráfica en España y en La Rioja', una muestra de la colección de Fernando Rodil.

El IRJ incorporará desde el 16 de octubre la exposición 'La Rioja en un TRIS', con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos, que podrá visitarse hasta el 15 de noviembre. El espacio acogerá asimismo la intervención artística de Adri Torres en su escaparate, del 15 al 18 de octubre, y la exposición LEGO 'La Rioja en piezas', de David y Diego Escalona, del 16 al 18 de octubre.

La feria del cómic reunirá a editoriales, publicaciones, librerías, asociaciones y creadores, con la participación de Editorial Aloha, Editorial Pepitas, Revista Fábula, Biblioteca Rafael Azcona, La Vida en 7 Viñetas y MASK Comic Projects, IER, Frikilandia, Over Extrusion, La Fanzineta, Aventum, Pixel and Games, Mercedes González de Garay, Red Rose Illustration, BennyBenicio y ReleiArt.

A esta oferta se sumarán los espacios participativos de Aventum, dedicado a los juegos de mesa; K-POP y Erveca, centrado en los videojuegos, además del estand RiojaCómic. El acceso a las actividades del IRJ se realizará por las calles Muro de la Mata y Ollerías. La programación completa, horarios y detalles de cada propuesta pueden consultarse en www.larioja.org/riojacomic.

SORTEO EN INSTAGRAM

Como complemento al festival, se llevará a cabo desde hoy hasta el día 18 de octubre a las 23,59 horas un sorteo en la red social Instagram de 3 lotes de elementos relacionados con el cómic y con la ilustración realizados por distintos autores que estarán presentes en esta edición.

Aquellas personas que quieran participar deberán seguir en Instagram la cuenta del Instituto Riojano de la Juventud @irjjuventud, darle a "me gusta" en la publicación compartiéndola en las historias. Comentar la publicación respondiendo a la pregunta de quién es el personaje de cómic favorito y por último etiquetar a las dos personas con las que te gustaría venir al festival.