Autorizada la inversión de 873.383,63 euros adicionales en la ampliación del Centro de Salud de Calahorra

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la autorización al Servicio Riojano de Salud (SERIS) la inversión de 873.383,63 euros destinada a la modificación del proyecto de ampliación del Centro de Salud de Calahorra, con el objetivo de adaptar la obra a las nuevas necesidades técnicas detectadas.

Esta ambiciosa obra, con un presupuesto total de 5,4 millones de euros, estará terminada para primavera y permitirá duplicar la superficie actual del centro de salud, pasando de 2.700 a 5.000 metros cuadrados. La inversión abordará, entre otras cuestiones, la ejecución de las obras complementarias (incorporando actuaciones relativas a la ampliación de la superficie construida) y la adecuación del centro de transformación de energía eléctrica, así como ajustes derivados de la subcontratación de trabajos de albañilería y del proceso de licitación de determinadas partidas.

El importe autorizado eleva el presupuesto total de la obra hasta los 5,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,2 por ciento respecto al encargo inicial, de forma que el nuevo centro de salud, cuyas obras visitó recientemente la consejera de Salud y Políticas Sociales, está previsto que esté finalizado en abril de 2026.

Entre las causas de esta ampliación presupuestaria se encuentran la mayor superficie a construir, la necesidad de reordenar los trabajos de cubiertas y albañilería tras una licitación desierta, y la afección de las líneas eléctricas de distribución.

Con esta ampliación, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la mejora de la red de Atención Primaria, dotando a la comarca de Calahorra (Autol, Pradejón, El Villar de Arnedo y Tudelilla) de unas instalaciones modernas y adaptadas al crecimiento poblacional y a la demanda asistencial para garantizar una mejor atención a la población.

Esta obra prevé la creación de una gran área de Urgencias con tres salas, un gimnasio de rehabilitación, tres nuevas consultas de salud bucodental, dos consultas para matrona y un área específica de salud mental con ocho consultas y una sala de terapia grupal. Además, se dejará preparada la estructura del edificio para la posible construcción de una planta adicional en el futuro. Las obras, adjudicadas a TRAGSA, forman parte del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) del Ministerio de Sanidad.