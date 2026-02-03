Autorizado un gasto de 423.590,13 euros para prorrogar el contrato de Rayos X en el SERIS

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud la inversión de 423.590 euros para "garantizar" el mantenimiento de los Equipos de Rayos X en todo el Servicio Riojano de Salud.

Tal y como ha informado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, en concreto se garantizará la continuidad del contrato desde el 1 de febrero de este mismo año, 2026, hasta el 31 de enero del año 2027.

En este periodo de un año, ha avanzado, el Servicio Riojano de Salud trabajará en un nuevo contrato "que dé estabilidad al servicio en los próximos años en nuestra región".

Domínguez ha indicado que esta inversión, "forma parte de una más global, más grande, que viene realizando el Gobierno de la Rioja durante toda esta legislatura y que nos está permitiendo contar con muy buenos y muy positivos avances tecnológicos y mejoras en nuestras capacidades de diagnóstico".

Desde el Gobierno de La Rioja se ha detallado cómo, en el marco del proceso de modernización tecnológica, el SERIS ha iniciado la instalación de nuevos equipos de Rayos X de mayor precisión diagnóstica en varios centros de salud, incluyendo los de Haro, Nájera, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, así como en el Hospital Universitario San Pedro, con una inversión que superó los 1,1 millones de euros.

Por su parte, el Hospital de Calahorra dispone de nuevos equipos de diagnóstico y de apoyo al diagnóstico tras la inversión de 329.000 euros hace unos meses. En concreto, se trata de dos ecógrafos para el Servicio de Radiodiagnóstico por imagen; un ecocardiografo para diagnóstico del corazón; un aparato de ecografía con especial resolución para rehabilitación, utilizado para evaluar tejidos blandos, articulaciones y guiar terapias; así como gafas de realidad virtual para reducir la ansiedad y la claustrofobia durante la realización de pruebas de resonancia magnética.

Asimismo, se han destinado más de 720.000 euros a la instalación de nuevos equipos de radiología en seis salas de Atención Primaria, incorporando tecnología con sistemas de visualización 3D y mejoras que reducen la necesidad de repetir pruebas y aumentan la eficacia diagnóstica.

Por otra parte, en el último año La Rioja se ha adherido al Plan Nacional de Ayuda a la Modernización y Adquisición de Tecnología (AMAT-I), que facilita la renovación del parque tecnológico sanitario para reducir la obsolescencia de equipos y ampliar las capacidades diagnósticas en el sistema público.

Ha subrayado como una de las apuestas más destacadas la incorporación de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en los equipos de Radiología del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, lo que permite optimizar la calidad de las imágenes y favorecer un diagnóstico más preciso y eficiente.

El Sistema Público de Salud de La Rioja incorporó un nuevo mamógrafo con tomosíntesis en la Unidad de Mama de la Fundación Rioja Salud, con una inversión de 362.993 euros, que mejora de forma significativa la detección precoz y el diagnóstico del cáncer de mama.

A ello se suma la adquisición de un sistema avanzado de braquiterapia para la unidad de Oncología Radioterápica de la Fundación Rioja Salud, consistente en un sistema móvil de imagen guiada mediante tomografía computarizada de haz cónico, con una inversión de 579.469 euros, que permite tratamientos más precisos, seguros y personalizados para los pacientes oncológicos.

Estos esfuerzos, ha finalizado, complementan otras inversiones ejecutadas en materia sanitaria, como la prórroga del sistema de información de imágenes médicas y el impulso de nuevos contratos para el suministro de equipos de radiología, "reforzando el compromiso del Gobierno de La Rioja con un sistema de salud moderno y tecnológicamente avanzado".