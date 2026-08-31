Autorizados 696.000 euros para la 2ª convocatoria de ayudas del Plan Corresponsables 2026 de cuidados y conciliación

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LOGROÑO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 696.000 euros en la puesta en marcha de la segunda convocatoria de ayudas destinadas a ayuntamientos y mancomunidades de La Rioja para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables 2026.

La financiación permitirá reforzar las actuaciones que favorezcan la conciliación de las familias riojanas desde un enfoque de igualdad y corresponsabilidad.

Esta iniciativa, recuerda el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, tiene como objetivo apoyar proyectos municipales que refuercen los servicios de cuidados profesionales y faciliten la conciliación en familias con menores de hasta 16 años, o con discapacidad reconocida hasta los 21 años.

La distribución del gasto asciende a 629.563 euros para ayuntamientos y 29.464 euros para mancomunidades. Cada municipio contará con una financiación mínima de 4.000 euros para garantizar el desarrollo de actuaciones vinculadas al cuidado y la conciliación.

La cuantía global asignada a La Rioja para la ejecución del Plan Corresponsables, según el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, asciende a 2.297.822,91 euros, de impulso de servicios de apoyo familiar y de programas de conciliación en el ámbito local.

COMPROMISO CON LA CONCILIACIÓN

Con esta decisión, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la conciliación y el apoyo a las familias, facilitando que los municipios riojanos continúen desarrollando proyectos que mejoren el bienestar y la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

El Plan Corresponsables, cofinanciado al 25 % con fondos propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, favorece la conciliación familiar y laboral, especialmente entre las familias con menores, al tiempo que impulsa un modelo social más corresponsable en el reparto de los cuidados y también genera empleo y oportunidades en el ámbito local.

Durante 2025, este programa permitió financiar 131 proyectos en 112 ayuntamientos riojanos, con los que se atendió a 3.387 familias y 4.917 menores, además de facilitar la contratación de 349 profesionales del ámbito de los cuidados. En 2024, el Plan benefició a 3.928 familias y 5.200 menores, a través también de 131 proyectos desarrollados en 109 municipios, con la contratación de 357 profesionales.

En lo que va de Legislatura, el número de ayuntamientos que se han adherido a este plan ha pasado de una treintena a más de un centenar.

Con esta convocatoria, el Gobierno de La Rioja refuerza la colaboración entre administraciones, facilitando herramientas para desarrollar actuaciones adaptadas a cada territorio y avanzar en un modelo de conciliación más accesible, eficaz y equitativo.