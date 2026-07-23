AV.-Efecto Pasillo, Maldita Nerea, Puro Relajo y las Orquestas Diamante y Paris de Noia, conciertos de San Mateo 2026

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LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efecto Pasillo, Maldita Nerea, Puro Relajo y las Orquestas Diamante y Paris de Noia serán algunos de los principales conciertos que el Ayuntamiento de Logroño ha programado para las próximas fiestas de San Mateo 2026, que se celebrarán del 19 al 25 de septiembre.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, ha dado cuenta este jueves de buena parte de la programación musical de los Sanmateos, que comenzará, como es tradicional, con la actuación en el Cohete, que contará, en esta ocasión con DJ Uru Ferré y Patricia Nine.

Como ha querido resaltar la edil, la programación se ha pensado "para que haya oferta para todos los públicos, desde lo más nuestro, como pueden ser las jotas, hasta música para los más jóvenes", con la novedad del 'Cepa Joven', en la zona de Daniel Trevijanom pasando por 'Bailando en plata' para los mayores.

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