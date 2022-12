AV.- Hermoso de Mendoza, "convencido" que "mayoría" quiere "nuestro modelo de ciudad", advierte de alternativa: "PP-VOX"

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, se ha mostrado este viernes "convencido" de que "una mayoría" de los ciudadanos de la capital riojana "quiere nuestro modelo de ciudad", por lo que ha advertido, de cara a la próximas elecciones municipales de mayo de 2023, que "la alternativa es clara: PP y VOX".

En una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance tanto del año 2022 como de lo que se lleva de Legislatura, el primer edil logroñés ha incidido en que "la gente, si nos vota, sabe a donde vamos" y ha defendido que "hay dos modelos: el del PP inmovilista y el nuestro, que ya se sabe hacia donde va".

Y, ante estas dos opciones, se ha mostrado convencido de que, en esos comicios de mayo, "es mayoría la gente que quiere el modelo de ciudad hacia el que nosotros vamos, hemos hecho mucho más que en las Legislaturas anteriores, la gente sabe que si nos vota, vamos a seguir trabajando en esta línea con intensidad".

Por contra, ha apuntado que "la oposición ha sido muy dura y eso le va a penalizar". "Me gustarían otros cuatro años", ha confesado Hermoso de Mendoza, quien se ha mostrado claramente favorable "a repetir esta conformación de Gobierno, porque la alternativa es PP con VOX", con un candidato, en referencia al 'popular' Conrado Escobar, "que supone parálisis e inmovilismo".

"Hemos cogido velocidad, lo hemos expuesto y ahora le toca decidir a la ciudadanía. Nos vamos a afanar estos seis meses por explicar lo hecho. Vamos a ganar y con más votos. Yo he venido no a estar, si no a hacer. La ciudad no puede pararse", ha reseñado Hermoso de Mendoza.

